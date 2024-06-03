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Война санкций ,  
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МИД запретил въезд представителям политического истеблишмента Британии

Сюжет
Война санкций
В «стоп-лист» Москвы попали британские политики, ответственные за «антироссийский курс Лондона», «уличенные во лжи и русофобии» журналисты, а также ряд экспертов, заявило ведомство. Список оно не опубликовало
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

МИД объявил о внесении в российский «стоп-лист», предполагающий запрет на въезд в страну, ряда представителей британского политического истеблишмента, а также журналистов и экспертов.

«Среди них местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране», — пояснили в ведомстве.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Ограничения стали ответом на «провокационную антироссийскую риторику» Британии и «практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины». В сообщении министерства не уточняется, кто именно попал в список.

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Ракета&nbsp;Storm Shadow

В начале мая глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил, что Киев вправе использовать британское оружие для ударов по территории России. На прошлой неделе советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg рассказал, что ВСУ уже применяют британские ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории с разрешения Лондона.

Storm Shadow — дальнобойные ракеты класса «воздух — земля», они могут поражать цель на расстоянии 250 км.

Минобороны России не раз отчитывалось об уничтожении Storm Shadow — в частности, 13 мая, по сообщению ведомства, силами ПВО были сбиты четыре ракеты над Крымом.

Под персональными санкциями Москвы находятся, в частности, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, нынешний глава правительства Риши Сунак (был включен в список в апреле 2022 года, когда занимал пост министра финансов), экс-министр транспорта Грант Шаппс (сейчас занимает должность министра обороны), бывший глава МИД Лиз Трасс (сейчас ведомство возглавляет Дэвид Кэмерон), Кэмерон был включен в список как экс-премьер. Въезд в Россию запрещен также членам палаты лордов, депутатам палаты общин, ряду журналистов и др.

Британия ввела санкции против 2000 российских физических и юридических лиц.

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Теги
Елена Чернышова
МИД запрет на въезд персональные санкции Великобритания
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