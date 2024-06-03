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Военная операция на Украине ,  
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Глава штаба обороны Британии отверг неизбежность третьей мировой войны

Сюжет
Военная операция на Украине
Британский адмирал Тони Радакин призвал «не использовать расплывчатые формулировки» о том, что мир находится на пороге нового глобального конфликта, но признал, что ситуация стала «немного более опасной»
Тони Радакин
Тони Радакин (Фото: Andrew Milligan / Getty Images)

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил в интервью Sky News, что ситуация в мире стала «немного более опасной», но он не считает неизбежной третью мировую войну.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли новый глобальный конфликт, Радакин сказал: «Мы должны быть очень осторожны и проводить различие между действительно серьезными и глубокими угрозами в конце 1930-х годов, когда мы вступили в мировую войну, и тем, что происходит сейчас, и не использовать расплывчатые формулировки о том, что мы находимся на пороге мировой войны».

Говоря о военном конфликте России и Украины, Радакин сказал: «Это война экономик. Это война логистики. Это война промышленного производства. Это война политической воли». Поддержку Киева со стороны западных государств он объяснил желанием «вернуть мир украинскому народу».

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По мнению Радакина, Москва не хочет прямой конфронтации со странами НАТО, хотя напряженность в отношениях России и Запада еще больше усилилась после разрешения ряда государств использовать поставленное ВСУ оружие для ударов по целям на российской территории. «[Президент России Владимир] Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны», — уверен он.

Российские власти говорили, что у страны нет «ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» интереса воевать с НАТО. В то же время в Кремле предупредили о неизбежности конфронтации с блоком, если военные Североатлантического альянса появятся на украинской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева «опасны своими последствиями», и предупреждал, что Россия предпримет контрмеры, о которых «знает верховный главнокомандующий и наши военные».

Путин заявлял, что «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России. По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, Россия находится в состоянии военного конфликта с Западом, который может перейти «в его последнюю стадию».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания Третья мировая война Военная операция на Украине НАТО
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