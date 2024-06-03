Глава штаба обороны Британии отверг неизбежность третьей мировой войны

Британский адмирал Тони Радакин призвал «не использовать расплывчатые формулировки» о том, что мир находится на пороге нового глобального конфликта, но признал, что ситуация стала «немного более опасной»

Тони Радакин (Фото: Andrew Milligan / Getty Images)

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил в интервью Sky News, что ситуация в мире стала «немного более опасной», но он не считает неизбежной третью мировую войну.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли новый глобальный конфликт, Радакин сказал: «Мы должны быть очень осторожны и проводить различие между действительно серьезными и глубокими угрозами в конце 1930-х годов, когда мы вступили в мировую войну, и тем, что происходит сейчас, и не использовать расплывчатые формулировки о том, что мы находимся на пороге мировой войны».

Говоря о военном конфликте России и Украины, Радакин сказал: «Это война экономик. Это война логистики. Это война промышленного производства. Это война политической воли». Поддержку Киева со стороны западных государств он объяснил желанием «вернуть мир украинскому народу».

По мнению Радакина, Москва не хочет прямой конфронтации со странами НАТО, хотя напряженность в отношениях России и Запада еще больше усилилась после разрешения ряда государств использовать поставленное ВСУ оружие для ударов по целям на российской территории. «[Президент России Владимир] Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны», — уверен он.

Российские власти говорили, что у страны нет «ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» интереса воевать с НАТО. В то же время в Кремле предупредили о неизбежности конфронтации с блоком, если военные Североатлантического альянса появятся на украинской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева «опасны своими последствиями», и предупреждал, что Россия предпримет контрмеры, о которых «знает верховный главнокомандующий и наши военные».

Путин заявлял, что «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России. По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, Россия находится в состоянии военного конфликта с Западом, который может перейти «в его последнюю стадию».