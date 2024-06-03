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Песков ответил на статью FT о споре России и Китая из-за цены на газ

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, но вопросы коммерческого характера, касающиеся этой темы, являются непубличными, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя данные Financial Times (FT) о разногласии сторон по цене поставляемого газа.

По данным источников издания, речь о поставках топлива по газопроводу «Сила Сибири — 2». Пекин хочет покупать газ по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем российском рынке, Москва не согласна с этим. Пекин не собирается идти на уступки в этом вопросе и не намерен переплачивать за будущие поставки российского газа, писала FT.

«Тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов действительно была в повестке дня переговоров, она обсуждалась двумя лидерами. <...> Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными. Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы», — отметил Песков.

По его словам, переговоры на эту тему будут продолжаться, он выразил уверенность в достижении договоренностей.

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