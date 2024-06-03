В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
Ранее этой новью в городе уже объявляли ракетную опасность: она действовала с 24:55 до 00:05.
Об отбое ракетной опасности Гладков сообщил в 3:28.
Белгородская область и ее административный центр регулярно попадает под атаки со стороны Украины. Минобороны также регулярно отчитывается о сбитых над Белгородской областью дронах и ракетах — в частности, «Точках-У», снарядах для реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-30 Vampire, а также американских авиационных бомбах Hammer.
Ранее на этой неделе США разрешили бить американским оружием по целям внутри России, в частности, вблизи Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Президент Владимир Путин говорил об отслеживании происходящего «самым внимательным образом». «Эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям», — отмечал глава государства.
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