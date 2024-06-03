В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляют второй раз за ночь. Гладков призвал жителей оставаться в безопасных местах

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Ранее этой новью в городе уже объявляли ракетную опасность: она действовала с 24:55 до 00:05.

Об отбое ракетной опасности Гладков сообщил в 3:28.

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадает под атаки со стороны Украины. Минобороны также регулярно отчитывается о сбитых над Белгородской областью дронах и ракетах — в частности, «Точках-У», снарядах для реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-30 Vampire, а также американских авиационных бомбах Hammer.

Ранее на этой неделе США разрешили бить американским оружием по целям внутри России, в частности, вблизи Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Президент Владимир Путин говорил об отслеживании происходящего «самым внимательным образом». «Эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям», — отмечал глава государства.