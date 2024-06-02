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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Тревога была объявлена в 23:46 мск и действовала в районе 20 минут. Область регулярно подвергается ракетным атакам и атакам дронов со стороны Украины
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

В 23:09 мск в области также была объявлена опасность атаки дронов. Она сохранялась около получаса.

В 00:05 мск Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.

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Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадает под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности. Минобороны также регулярно отчитывается о сбитых над Белгородской областью дронах и ракетах — в частности, «Точках-У», снарядах для реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-30 Vampire, а также американских авиационных бомбах Hammer.

Ранее на этой неделе США разрешили бить американским оружием по целям внутри России, в частности, вблизи Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Как писал Forbes, первым оружием, которое ВСУ использовали для удара по региону, стали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Еще до получения Киевом разрешения от США российские власти усматривали опасные последствия в перспективе активных украинских ударов по России западным оружием. Президент Владимир Путин говорил об отслеживании происходящего «самым внимательным образом».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгород ракетная опасность Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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