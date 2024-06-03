Bloomberg заявил о «волновом эффекте» для мировой торговли из-за хуситов

Действия хуситов по блокаде Баб-эль-Мандебского пролива спровоцировали «волновой эффект» для мировой торговли, из-за которого сроки доставки товаров в США и Европу увеличились, а цена фрахта выросла в разы, пишет Bloomberg

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Из-за действий хуситов в Красном море, которые фактически заблокировали Баб-эль-Мандебский пролив для западных коммерческих судов, мировая торговля сталкивается с «волновым эффектом», где главными проигравшими могут оказаться западные страны, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По данным агентства, спустя почти шесть месяцев с начала фактической блокады хуситами пролива, экономические последствия от их действий усиливаются: крупные азиатские порты оказались перегружены, сроки доставки в США и Европу увеличиваются, а ставки фрахта выросли в разы.

Как отметил директор лондонской консалтинговой компании Enmetena Advisory Максимилиан Хесс, сегодня даже «наспех собранный беспилотник способен перенаправить мировую торговлю». Базирующаяся в Копенгагене консалтинговая компания Sea-Intelligence подсчитала, что изменение маршрута с Баб-эль-Мандебского пролива увеличивает среднее минимальное время транзита почти на 40% в Средиземное море из Азии и на 15% в Северную Европу.

Кроме этого, из-за возвращающихся в Азию кораблей, оказавшихся «выбитыми из расписания», около китайских и сингапурских портов образовались «многокилометровые пробки». Сингапур, где находится второй по величине контейнерный порт в мире, на прошлой неделе сообщил, что с начала 2024 года в стране наблюдается значительный рост прибытий контейнеровозов, что привело к увеличению объемов контейнеров на 8,8%. «Ожидается, что ситуация ухудшится из-за увеличения числа прибытий судов вне расписания и очень высокой загрузки верфей», — заявил Bloomberg аналитик компании Linerlytica Тан Хуа Джу.

Bloomberg пишет, что из-за того, что многие суда простаивают на якорях, компании-операторы вынужденны размещать заказы заранее, что заставляет некоторых покупать больше, чем им может понадобиться. По данным Sea-Intelligence, доля контейнеровозов, прибывающих вовремя, упала примерно до 52%, что сравнимо со временами пандемии COVID-19. Сроки доставки особенно упали для товаров из Китая, следующих в Европу и на восточное побережье США. При этом спрос в США, в отличии от Европы, показывает устойчивый рост, отмечает агентство.

«Поскольку все больше грузоотправителей рано начинают пиковый сезон, они создают нехватку мощностей, а тарифы растут, в результате чего другие грузоотправители присоединяются к этой давке», — заявил аналитик по судоходству и основатель базирующейся в Копенгагене компании Vespucci Maritime Ларс Йенсен. В процессе они «создают кризис, которого надеются избежать», добавил он.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы тогда заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Из-за этого крупные судоходные компании, в том числе Mediterranean Shipping Company, CMA CGM и Maersk, перенаправили свои суда в обход Красного моря — более длинными маршрутами вокруг Африки. Потери грузоперевозчиков из-за необходимости изменять маршрут судов составили только за прошлый год составили около $35 млрд, подсчитал CNBC.

На фоне действий хуситов США в декабре объявили о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил с целью обеспечения безопасного судоходства в Красном море. Коалиция во главе с США регулярно отчитывается об ударах по позициям йеменцев, однако те заявляют, что эта операция не изменит их позиции по войне Израиля и ХАМАС.