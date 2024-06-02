Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США «Дуайт Д. Эйзенхауэр»
Йеменские хуситы нанесли новый удар по американскому авианосцу «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), заявил представитель группировки Яхья Сария, сообщает Yemen Press Agency.
Они атаковали корабль в северной части Красного моря с помощью ракет и беспилотников. Атаке несколькими дронами в Красном море также подвергся американский эсминец.
Кроме того, под удары хуситов попало несколько коммерческих судов в Индийском океане и Красном море: Maina, Aloraiq и Abliani.
«Дуайт Эйзенхауэр» — это атомный авианосец типа «Нимиц», второй в этой серии. Он был введен в эксплуатацию в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.
Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина — 340 м, ширина — почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит из примерно 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.
После нападения ХАМАС на Израиль администрация президента США Джо Байдена направила авианосную ударную группу (АУГ) во главе с авианосцем «Джеральд Р. Форд» в восточную часть Средиземного моря. Позже «Дуайт Эйзенхауэр» и сопровождающие его корабли отправились в тот же регион.
31 мая группировка также сообщала об ударе по авианосцу «Дуайт Д. Эйзенхауэр» в ответ на продолжающиеся бомбардировки Йемена и «угнетение палестинского народа». Корабль был атакован с помощью крылатых и баллистических ракет. США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки судов.
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