Турция по просьбе НАТО перебросит батальон коммандос в Косово

Турция по просьбе НАТО перебросит батальон коммандос на север Косово после столкновений

Минобороны Турции на этой неделе намерено направить батальон коммандос на север Косово. Ранее там произошли столкновения с участием представителей миротворческих сил НАТО

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Турция по запросу НАТО перебросит батальон коммандос на север Косово, где ранее произошли столкновения с участием представителей миротворческих сил альянса, сообщается на сайте Минобороны республики.

Переброска подразделения, входящего в состав 65-й мотострелковой бригады и ранее приписанного к силам KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово), запланирована на 4–5 июня, говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что Анкара «занимает конструктивную позицию и призывает стороны к сдержанности для урегулирования путем диалога недавних событий на севере дружественного и братского Косово, наносящих ущерб региональной безопасности и стабильности».

Обстановка в Косово обострилась в конце мая, после того как мэрами нескольких городов на севере региона стали косовские албанцы по итогам прошедших в апреле выборов, которые сербы бойкотировали. Протесты переросли в столкновения между сербами, миротворцами и косовской полицией. В результате пострадали несколько десятков военнослужащих KFOR и протестующих.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в «желании спровоцировать большой конфликт между сербами и НАТО». Косовский президент Вьоса Османи, в свою очередь, допустила проведение новых выборов в северных муниципалитетах с участием граждан-сербов.

После столкновений руководство НАТО решило направить на север Косово дополнительные силы численностью 700 военнослужащих и привести еще один батальон в состояние повышенной готовности.