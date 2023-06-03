Уоллес посоветовал купившим российское оружие странам вернуть его
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал странам, купившим российское оружие, вернуть его.
«Если среди присутствующих есть те, кто потратил много денег на российское вооружение, то я на вашем месте вернул бы его продавцу», — сказал Уоллес на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла», которая проходит в Сингапуре. По его утверждению, оно «не очень хорошо работает». При этом натовские вооружения министр назвал «одним из самых лучших в мире».
На этой неделе глава британского Минобороны заявил, что по мере затягивания конфликта на Украине запасы вооружений для Киева у Британии и других стран иссякает. По его словам, Лондон и союзники теперь больше закупают оружие для украинских военных, а не предоставляют его из своих запасов.
Великобритания возглавляет Международный фонд помощи Украине (IFU), созданный в августе 2022 года для закупки и поставок оружия Киеву. В фонд входят Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция, по состоянию на март они внесли в общей сложности более £520 млн (более $650 млн). Весной в фонде объявили о планах приобрести современное вооружение, в том числе ракеты дальностью от 100 до 300 км, для передачи Киеву.
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