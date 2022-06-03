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Политика ,  
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Суд разрешил расследование против Януковича из-за Черноморского флота

На прошлой неделе суд разрешил арестовать Януковича по делу, связанному с соглашениями о российском флоте в Крыму, а теперь в отношении политика можно будет начать специальное досудебное расследование
Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году в его отсутствие, сообщил офис генпрокурора страны в Telegram.

Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали Харьковские соглашения в апреле 2010 года. Согласно этим договоренностям, срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму был продлен с 2017 года до 2042-го в обмен на скидку на российский газ для Украины. После того, как Крым в марте 2014 года вошел в состав России, Москва в одностороннем порядке денонсировала соглашения.

В генпрокуратуре напомнили, что сейчас против экс-президента уже открыто два заочных досудебных расследования: «по факту захвата бывшим президентом государственной власти в сентябре-октябре 2010 года» и по делу об организации незаконного пересечения границы и «подстрекательстве к совершению дезертирства».

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год, а после «Евромайдана» сбежал в Россию. На Украине против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе из-за заключения Харьковских соглашений — по ч.1 ст. 111 УК (госизмена). По этой статье бывшему главе государства грозит до 15 лет лишения свободы. По одному из уголовных дел Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны».

Украинские власти неоднократно критиковали Харьковские соглашения. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в марте прошлого года поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. «Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в украинской политике», — отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Киев выступил против денонсации соглашений о российском флоте в Крыму
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По версии следствия, Янукович вместе с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности государства, предоставив России помощь в «проведении подрывной деятельности» против Украины. Договором были «искусственно созданы предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины», пояснили в прокуратуре. Украинское следствие также считает, что перед подписанием документов Россия искусственно завысила цену на газ.

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23 мая генпрокуратура сообщила, что суд в Киеве разрешил арестовать Януковича по этому делу.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Генпрокуратура Украины Виктор Янукович
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