Суд разрешил расследование против Януковича из-за Черноморского флота
Суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году в его отсутствие, сообщил офис генпрокурора страны в Telegram.
В генпрокуратуре напомнили, что сейчас против экс-президента уже открыто два заочных досудебных расследования: «по факту захвата бывшим президентом государственной власти в сентябре-октябре 2010 года» и по делу об организации незаконного пересечения границы и «подстрекательстве к совершению дезертирства».
Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год, а после «Евромайдана» сбежал в Россию. На Украине против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе из-за заключения Харьковских соглашений — по ч.1 ст. 111 УК (госизмена). По этой статье бывшему главе государства грозит до 15 лет лишения свободы. По одному из уголовных дел Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны».
Украинские власти неоднократно критиковали Харьковские соглашения. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в марте прошлого года поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. «Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в украинской политике», — отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По версии следствия, Янукович вместе с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности государства, предоставив России помощь в «проведении подрывной деятельности» против Украины. Договором были «искусственно созданы предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины», пояснили в прокуратуре. Украинское следствие также считает, что перед подписанием документов Россия искусственно завысила цену на газ.
23 мая генпрокуратура сообщила, что суд в Киеве разрешил арестовать Януковича по этому делу.