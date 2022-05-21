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Bloomberg предупредил об отставании экономики Китая от США впервые с 1976

Отставание от США аналитики Bloomberg связывают с коронавирусными ограничениями, дествующими в Китае. Минимальный рост ВВП Китая может составить 2%, тогда как экономика США в этом сценарии вырастет на 2,8%

Рост экономики Китая в связи с карантином из-за коронавируса может отстать от США впервые за 46 лет, следует из прогноза аналитиков Bloomberg.

«Карантин в Китае из-за коронавируса означает, что его экономический рост может отстать от США впервые с 1976 года, что приведет к смене ролей с потенциальными политическими последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне», — пишет агентство.

По оценкам экспертов Bloomberg, минимальный рост экономики Китая составит 2% в этом году, в то время как ВВП Соединенных Штатов может вырасти минимум на 2,8%. При этом в Пекине поставили цель добиться увеличения ВВП на 5,5% в этом году, а глава КНР Си Цзинпинь, как сообщало издание The Wall Street Journal, поручил чиновникам обеспечить опережение США по росту экономики.

Аналитики связывают снижение роста ВВП Китая с политикой «нулевой терпимости» в отношении коронавируса (COVID-Zero), что означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Но это не единственный фактор — сокращение ВВП Китая в этом квартале произошло на фоне апрельского снижения розничных продаж и промышленного производства, считают эксперты.

«Даже при благоприятном сценарии, при маловероятном ослаблении позиции COVID-Zero, рост на 5%, не говоря уже о цели правительства в 5,5%, выглядит недосягаемым», — говорится в отчете аналитиков Bloomberg.

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До пандемии рост ВВП Китая держался выше 6% в год — В 2017 году рост ВВП страны составил 6,8%, в 2018-м — 6,6%, а в 2019 — 6%. В 2020 году ВВП Китая вырос на 2,3%, что стало наименьшим показателем за 45 лет — Reuters писал, что в 1976 году экономика страны сократилась на 1,6%. Тем не менее в декабре 2020 года аналитики предсказывали, что китайская экономика обгонит США на пять лет быстрее из-за пандемии, учитывая, что Китай стал единственной страной, сумевшей избежать экономического спада из-за COVID-19 — к концу года республика смогла восстановиться после вспышки вируса.

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Однако уже в середине 2021 года ряд экспертов сочли, что экономику Китая в ближайшие годы ждут проблемы. «Вместе с ростом тревоги из-за несоблюдения Китаем прав человека замедление экономической активности [в Китае] снизит привлекательность его модели», — говорится в докладе экспертов американской научно-исследовательской корпорации RAND.

Исходя из прогноза консалтинговой компании PwC, рост экономики Китая в 2021–2030 годах снизится до 3,4%. Аналитики нидерландского банка Rabobank предсказали рост ВВП Китая в 2025 году только на 4%. При этом экономисты из Австралийского национального университета и Корнельского университета в США считают, что, если Пекин проведет успешные экономические реформы, то рост ВВП в 2021–2030 годах может составить 7,5%.

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