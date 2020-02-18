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Политика ,  
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МИД назвал ошибкой заявления о возможности России «причалить к Китаю»

Развитие отношений России с Китаем не зависит от реакции Запада, заявил замминистра иностранных дел Грушко. Об угрозе сближения России и Китая говорил президент Франции
Вид на китайский город Хэйхэ из Благовещенска, Амурская область, Россия (Фото: Маким Шеметов / Reuters)

Заместитель главы МИД Александр Грушко назвал «огромной ошибкой» попытки западных политиков свести роль России к статусу объекта борьбы между Западом и Китаем. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Попытки «борьбы за Россию — идея, что, если Запад ее будет отталкивать, она причалит к Китаю, — это огромная ошибка», — сказал он. По словам Грушко, Россия строит диалог с Китаем, исходя из собственных интересов. «Наши отношения с Китаем самодостаточны, у них есть стратегическая глубина. И стоит подчеркнуть, что их качество зависит меньше всего от того, что говорят об этих отношениях на Западе», — сказал он.

В воскресенье,16 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об антикитайском характере выступлений участников завершившейся Мюнхенской конференции. По ее словам, призыв остановить русофобскую риторику был услышан, но услышан неправильно. «Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский», — сказала Захарова.

Грушко допустил рост давления администрации США на Европу, чтобы та ужесточила подход к Китаю. «США уже объявили главным противником Китай и будут, вероятно, подтягивать европейцев к этой линии», — сказал он РБК.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял об угрозе сближения России и Китая для Европы. «Отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, так как она или уйдет в изоляцию, что приведет к росту напряжения в наших отношениях, или сформирует альянс с такими крупными державами, как Китай, что не соответствует нашим интересам», — заявил Макрон на выступлении перед французскими дипломатами в прошлом году.

Французский лидер также выражал сомнения, что Москва способна стать равным партнером Китаю. «Я ни на секунду не представляю себе, что его (Владимира Путина. — РБК) стратегия — быть вассалом Китая», — говорил Макрон в интервью журналу The Economist в ноябре прошлого года.

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Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Александр Грушко, Россия - Китай, Запад
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