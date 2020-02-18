МИД назвал ошибкой заявления о возможности России «причалить к Китаю»

Развитие отношений России с Китаем не зависит от реакции Запада, заявил замминистра иностранных дел Грушко. Об угрозе сближения России и Китая говорил президент Франции

Вид на китайский город Хэйхэ из Благовещенска, Амурская область, Россия (Фото: Маким Шеметов / Reuters)

Заместитель главы МИД Александр Грушко назвал «огромной ошибкой» попытки западных политиков свести роль России к статусу объекта борьбы между Западом и Китаем. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Попытки «борьбы за Россию — идея, что, если Запад ее будет отталкивать, она причалит к Китаю, — это огромная ошибка», — сказал он. По словам Грушко, Россия строит диалог с Китаем, исходя из собственных интересов. «Наши отношения с Китаем самодостаточны, у них есть стратегическая глубина. И стоит подчеркнуть, что их качество зависит меньше всего от того, что говорят об этих отношениях на Западе», — сказал он.

В воскресенье,16 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об антикитайском характере выступлений участников завершившейся Мюнхенской конференции. По ее словам, призыв остановить русофобскую риторику был услышан, но услышан неправильно. «Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский», — сказала Захарова.

Грушко допустил рост давления администрации США на Европу, чтобы та ужесточила подход к Китаю. «США уже объявили главным противником Китай и будут, вероятно, подтягивать европейцев к этой линии», — сказал он РБК.