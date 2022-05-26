Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России
Для российской экономики необходимо вырабатывать стратегические решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, трансляция велась на ее сайте.
«Время тактических решений заканчивается и сейчас предстоит вырабатывать именно стратегические решения», — сказала глава ЦБ.
По ее словам, после введения западных санкций первые месяцы были временем тактических решений, меры были направлены на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. «В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали», — отметила она.
«Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели», — сказала Набиуллина.
По словам главы регулятора, «ближайшие кварталы не будут простыми». «Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — отметила она. При этом глава регулятора указала, что процесс структурной трансформации «не будет бесконечным» и бизнес найдет новые возможности.
В апреле председатель ЦБ говорила, что российская экономика сможет какое-то время существовать благодаря запасам, а в период структурной трансформации войдет во втором квартале или начале третьего. Изменения, связанные с санкциями, которые уже сказались на финансовом рынке, теперь начнут все больше влиять на экономику, отметила она.
Премьер Михаил Мишустин в начале апреля заявил, что российской экономике нужно «хотя бы полгода», чтобы перестроиться «при таком ударе».