Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России

По ее словам, в этот период российская экономика будет остро нуждаться в финансовых ресурсах, банкам в условиях санкций также нужна будет поддержка. Глава ЦБ предупредила, что ближайшие кварталы «не будут простыми»

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Для российской экономики необходимо вырабатывать стратегические решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, трансляция велась на ее сайте.

«Время тактических решений заканчивается и сейчас предстоит вырабатывать именно стратегические решения», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, после введения западных санкций первые месяцы были временем тактических решений, меры были направлены на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. «В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали», — отметила она.

«Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели», — сказала Набиуллина.

По словам главы регулятора, «ближайшие кварталы не будут простыми». «Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — отметила она. При этом глава регулятора указала, что процесс структурной трансформации «не будет бесконечным» и бизнес найдет новые возможности.

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В апреле председатель ЦБ говорила, что российская экономика сможет какое-то время существовать благодаря запасам, а в период структурной трансформации войдет во втором квартале или начале третьего. Изменения, связанные с санкциями, которые уже сказались на финансовом рынке, теперь начнут все больше влиять на экономику, отметила она.

Премьер Михаил Мишустин в начале апреля заявил, что российской экономике нужно «хотя бы полгода», чтобы перестроиться «при таком ударе».