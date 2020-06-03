Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы МИД должны «интенсифицировать работу», так как «время уходит»

Макет термоядерной бомбы в рамках культурно-исторической выставки (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Кремле считают необходимым активизировать работу в связи со скорым истечением срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»), комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости нового «ядерного пакта».

Соглашение СНВ-3 вступило в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет по соглашению России и США.

В среду, 3 июня, президент США Дональд Трамп объяснил необходимость приглашения президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7) тем, что это облегчило бы заключение «ядерного пакта», передает The Hill.