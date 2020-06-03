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Политика ,  
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Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы МИД должны «интенсифицировать работу», так как «время уходит»
Макет термоядерной бомбы в рамках культурно-исторической выставки
Макет термоядерной бомбы в рамках культурно-исторической выставки (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Кремле считают необходимым активизировать работу в связи со скорым истечением срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»), комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости нового «ядерного пакта».

Соглашение СНВ-3 вступило в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет по соглашению России и США.

В среду, 3 июня, президент США Дональд Трамп объяснил необходимость приглашения президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7) тем, что это облегчило бы заключение «ядерного пакта», передает The Hill.

Глава внешней разведки предсказал СНВ-III «печальную судьбу» ДРСМД
Политика
Сергей Нарышкин

В августе 2019 года Трамп говорил, что обсуждал с Россией и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию. «Они [Россия] избавляются от некоторых [ракет], мы избавляемся от некоторых», — сказал Трамп журналистам, отметив, что в соглашение должен быть вовлечен Китай. «Это было бы здорово для всего мира», — сказал тогда президент США.

В ноябре того же года Трамп заявил, что США «стремятся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще».

В апреле 2020 года американские СМИ сообщили, что Трамп поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения в дальнейшем с Россией и Китаем нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями. По данным их источников, цель подобных усилий — ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к этому пакту, впервые ограничив или проверив его возможности.

В свою очередь, глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин высказал мнение, что СНВ-3 повторит судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившего действие 2 августа 2019 года по инициативе США.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, США, ядерное оружие
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