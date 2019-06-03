Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы

Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы. Об этом президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.
«Россия проинформировала нас, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы», — сообщил он.
В марте в Венесуэлу прибыли 99 российских военных советников. Это произошло спустя месяц после того, как в республике была попытка госпереворота. Как поясняли тогда в Министерстве иностранных дел России, военные эксперты ведут в латиноамериканской республике работу по заключенным ранее договорам по военно-техническому сотрудничеству.
У Трампа они вызывали негативные эмоции, американский лидер говорил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. Также в Вашингтоне обвиняли Москву в проведении «нежелательных провокаций».