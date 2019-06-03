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Политика ,  
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Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
По его словам, Москва проинформировала его об этом. Он не уточнил, о выводе кого именно идет речь. В Венесуэле с марта работают 99 военных советников из России. Они занимаются военно-техническим сотрудничеством, заверяли в МИДе
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы. Об этом президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

«Россия проинформировала нас, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы», — сообщил он.

В марте в Венесуэлу прибыли 99 российских военных советников. Это произошло спустя месяц после того, как в республике была попытка госпереворота. Как поясняли тогда в Министерстве иностранных дел России, военные эксперты ведут в латиноамериканской республике работу по заключенным ранее договорам по военно-техническому сотрудничеству.

У Трампа они вызывали негативные эмоции, американский лидер говорил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. Также в Вашингтоне обвиняли Москву в проведении «нежелательных провокаций».

Политика
WSJ узнала о выезде основной части военных советников России из Венесуэлы

О значительном сокращении числа своих военных советников в Венесуэле ранее в понедельник, 3 июня, писала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. По информации издания, из 1 тыс. российских специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военных, а также обеспечением контрактов на поставку оружия «Ростехом», в республике остались лишь несколько десятков советников.

«Ростех», комментируя эту информацию, назвал число пребывающих в Венесуэле своих сотрудников преувеличенным в десятки раз, а также заверил, что состав его представительства в республике остается неизменным уже много лет. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский, в свою очередь, опроверг данные об отзыве российских военных специалистов из страны.

Автор: Анна Трунина
Теги: Дональд Трамп, президент США, Венесуэла
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