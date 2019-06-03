«Ростех» назвал преувеличенными данные WSJ о числе советников в Венесуэле

По информации WSJ, из Венесуэлы начали уезжать специалисты, которые занимались обеспечением контрактов на поставку оружия «Ростеха». В компании на это заметили, что состав ее представительства остается неизменным уже много лет

Фото: Владислав Шатило / РБК

Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal о присутствии штата сотрудников «Ростеха» в Венесуэле, преувеличены в десятки раз. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Состав представительства остается неизменным много лет», — подчеркнули в пресс-службе.

Представитель «Ростеха» добавил, что некоторые технические специалисты периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания техники. Так, несколько дней назад закончились работы по техобслуживанию партии самолетов, указали в компании.

Ранее американская газета писала, что Россия значительно сократила число своих военных советников в Венесуэле. По данным WJS, из 1 тыс. российских специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военных и обеспечением контрактов на поставку оружия корпорацией «Ростех», в настоящий момент в стране остались несколько десятков. Источник издания в Минобороны России объяснил отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и предложений.