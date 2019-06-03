Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Счетная палата указала Минздраву на низкие зарплаты медицинского персонала, на отставание от графика сдачи объектов инвестпрограммы, а также на низкие показатели продолжительности жизни и удовлетворенности качеством услуг

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В большинстве российских регионов не исполняется майский указ президента России в части увеличения средней заработной платы для сотрудников больниц. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента № 597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в сообщении контролирующего органа.

Кроме того, говорится в сообщении Счетной палаты, отдельные регионы не выполнили показателей по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году. Если при этом у младшего, среднего медперсонала и фармацевтов есть высшее образование, повышение зарплаты должно составить 200% от средней заработной платы по региону.