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Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Счетная палата указала Минздраву на низкие зарплаты медицинского персонала, на отставание от графика сдачи объектов инвестпрограммы, а также на низкие показатели продолжительности жизни и удовлетворенности качеством услуг
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

В большинстве российских регионов не исполняется майский указ президента России в части увеличения средней заработной платы для сотрудников больниц. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента № 597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в сообщении контролирующего органа.

Кроме того, говорится в сообщении Счетной палаты, отдельные регионы не выполнили показателей по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году. Если при этом у младшего, среднего медперсонала и фармацевтов есть высшее образование, повышение зарплаты должно составить 200% от средней заработной платы по региону.

Экономика
Зарплаты бюджетников достигли целей из майских указов лишь в 16 регионах

Ранее РБК подсчитал на основании данных Росстата, что цели майских указов президента в части зарплат бюджетникам были достигнуты только в 16 регионах. Это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская (без учета входящих в нее автономных округов) и Новосибирская области, а также Ставропольский и Алтайский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия. В части регионов средние зарплаты раскрываются не по всем категориям «майских» бюджетников в целях обеспечения конфиденциальности первичных данных (например, в Карелии, Ненецком АО и других), и это не позволяет сделать однозначный вывод об исполнении там указов.

Во всех остальных российских регионах формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников, показали подсчеты РБК на основании данных Росстата.

Что еще выяснила Счетная палата

Проверка также показала, что Минздрав не обеспечил достижения целевых значений по трем из пяти показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Это ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.

Счетная палата также выяснила, что все основные распорядители бюджета в сфере здравоохранения (за исключением Росздравнадзора) продемонстрировали низкие темпы освоения бюджета в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. В самом Минздраве этот показатель составил 68,9%, в Роспотребнадзоре — 39,9%, в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) — 32,4%.

Экономика
Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты

Низкий процент освоения средств свидетельствует «о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы», пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Это, по его словам, грозит «необоснованным отвлечением средств федерального бюджета» и затягиванием сроков сдачи объектов.

Для всех объектов проверки также характерны нарушения в сфере закупок, указала Счетная палата.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Счетная палата, Минздрав, бюджетники, майские указы, зарплаты
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