Минздрав ответил на данные о зарплатах в российских больницах

Министерство здравоохранения России прокомментировало данные РБК о том, что зарплата персонала в трети государственных больниц оказалась ниже средней по региону.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с майским указом президента Владимира Путина от 2012 года повышение зарплат к 2018 году предусмотрено для врачей и медперсонала, а для немедицинского персонала установление целевых показателей не предусмотрено.

«Средняя заработная плата медработников в медицинских организациях различается в зависимости от типа медицинского учреждения, уровня оказания медицинской помощи, выполнения объемов медицинской помощи, а средняя заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества отработанного времени, условий, в которых осуществляется трудовая функция, выполнения показателей эффективности», — указали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что расчеты, в которых рассматривались средние зарплаты врачей и немедицинских работников больниц, «не отражают реальной картины и не учитывают различия средних заработков медиков в зависимости от индивидуальных факторов». Минздрав добавил, что в 2018 году, по данным Росстата, средняя зарплата по сравнению с предыдущим годом увеличилась у врачей на 32,9%, составив 75 тыс. руб., а среднего медперсонала — на 22% (почти 37 тыс. руб.). «Рост средней заработной платы за указанный период врачей и среднего медицинского персонала отмечен во всех 85 регионах Российской Федерации», — сказали в Минздраве.