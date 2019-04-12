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Общество ,  
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Минздрав ответил на данные о зарплатах в российских больницах

Министерство здравоохранения России прокомментировало данные РБК о том, что зарплата персонала в трети государственных больниц оказалась ниже средней по региону.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с майским указом президента Владимира Путина от 2012 года повышение зарплат к 2018 году предусмотрено для врачей и медперсонала, а для немедицинского персонала установление целевых показателей не предусмотрено.

«Средняя заработная плата медработников в медицинских организациях различается в зависимости от типа медицинского учреждения, уровня оказания медицинской помощи, выполнения объемов медицинской помощи, а средняя заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества отработанного времени, условий, в которых осуществляется трудовая функция, выполнения показателей эффективности», — указали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что расчеты, в которых рассматривались средние зарплаты врачей и немедицинских работников больниц, «не отражают реальной картины и не учитывают различия средних заработков медиков в зависимости от индивидуальных факторов». Минздрав добавил, что в 2018 году, по данным Росстата, средняя зарплата по сравнению с предыдущим годом увеличилась у врачей на 32,9%, составив 75 тыс. руб., а среднего медперсонала — на 22% (почти 37 тыс. руб.). «Рост средней заработной платы за указанный период врачей и среднего медицинского персонала отмечен во всех 85 регионах Российской Федерации», — сказали в Минздраве.

Общество
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

В минздраве Ростовской области РБК заявили, что в бухгалтерской отчетности больниц содержится информация в целом по организации, включая низкооплачиваемые категории работников, уровень зарплаты которых с 1 мая 2018 года составлял 11 163 руб. (минимальный размер оплаты труда).

«В настоящее время нет ни одного нормативного правового акта, устанавливающего размер среднемесячной заработной платы работников на уровне средней заработной платы по региону», — заявили в ростовском минздраве. Там добавили, что ст. 133 Трудового кодекса определяет, что зарплата работника, полностью отработавшего рабочее время и выполнившего норму труда, не может быть ниже МРОТ.

«Оценка показателей по заработной плате медицинских работников осуществляется к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), а не к среднемесячной заработной плате в соответствующем регионе», — уточнили в ведомстве.

Общество
Ниже среднего по больнице: как отчетность поспорила с майскими указами

Ранее РБК ознакомился с бухгалтерской отчетностью медицинских организаций и выяснил, что зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону. При этом больше всего таких учреждений обнаружилось в Алтайском крае (113 больниц из 170), Челябинской (113 из 179) и Ростовской областях (112 из 257). Во всех обнародовавших отчетность больницах средняя зарплата оказалась выше прожиточного минимума, а разница между средними зарплатами в регионе и в медучреждениях в основном составила несколько тысяч рублей.

Кроме того, РБК посчитал, что в 134 больницах (2,8% от исследованных), средние зарплаты за год снизились. В частности, в Калининградском онкоцентре средняя зарплата уменьшилась почти на 30 тыс. руб. В 88% учреждений средняя зарплата по сравнению с 2017 годом выросла. В соответствии с майским указом президента Владимира Путина от 2012 года зарплаты врачей с 2018 года должны составлять 200% от средней по региону, а среднего медперсонала — 100%.

Теги: Минздрав, больницы, Зарплаты
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В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Общество
Ниже среднего по больнице: как отчетность поспорила с майскими указами
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