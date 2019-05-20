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Экономика ,  
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Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
Фактическое расходование средств на реализацию нацпроектов находится на уровне 12,8%, сообщила Счетная палата. Самое высокое исполнение средств показал нацпроект «Здравоохранение», нулевое — нацпроект «Производительность труда»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Реализация национальных проектов, призванных обеспечить выполнение целей из майского указа президента Владимира Путина, задерживается. Уровень исполнения расходов на исполнение нацпроектов составил лишь 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема, следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь—март 2019 года (есть у РБК).

  • Расходования средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по состоянию на начало апреля пока вообще не осуществлялось. В 2019 году на реализацию нацпроекта планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета. Как пояснили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, большинство мероприятий проекта начинается после после работы тренеров Федерального центра компетенций по повышению производительности труда с конкретными предприятиями, цикл которой занимает 3-6 месяцев.
  • Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты. Так, уровень исполнения расходов на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составил всего 0,1%, нацпроект «Образование» — 3,2%, комплексный план развития инфраструктуры — 5,1% от годового объема.
  • За январь—март 2019 года расходы по 37 из 75 федеральных проектов (являются составной частью нацпроектов) не осуществлялись, выявили аудиторы. Среди них, к примеру, такие федеральные проекты, как «Автомобильные дороги Минобороны России», «Европа — Западный Китай», «Северный морской путь», «Транспортно-логистические центры», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» и «Развитие научной и научно-производственной кооперации».
  • Самый высокий уровень исполнения расходов за первый квартал года показали четыре нацпроекта — это «Здравоохранение» (44,1%), «Наука» (20,6%), «Демография» (19,4%), «Международная кооперация и экспорт» (19,3%). Лидерство нацпроекта «Здравоохранение» обусловлено расходованием средств лишь по одному из восьми федеральных проектов, а именно по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями» (69,7%). При этом по четырем другим федеральным проектам исполнение расходов вовсе не осуществлялось, а по трем сложилось на крайне низком уровне (менее 3%).

Национальный проекты будут определять российскую экономическую и социальную политику на ближайшие шесть лет. Общий бюджет 13 национальных проектов (включая план развития инфраструктуры) беспрецедентен, подчеркивали власти. Стоимость их реализации оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019-го до 2024 года (.pdf). Из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет. За 4,9 трлн руб., или 19% расходов, будут отвечать региональные власти. При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены финансированием из федерального бюджета (порядка 95%).

Кураторами проектов являются профильные вице-премьеры, руководителями — федеральные министры, которые несут персональную ответственность за их исполнение.

Проблемы в регионах

  • Исполнение по 35 из 93 трансфертов бюджетам регионов на реализацию нацпроектов находится на уровне 4,1%, следует из доклада Счетной палаты за первый квартал года. Федеральные власти неоднократно высказывали недовольство кассовым освоением средств на реализацию нацпроектов в субъектах страны.
  • «Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ», — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
  • Правительство уже распределило 90% трансфертов субъектам, а еще в декабре Минфин довел до регионов, что они могут использовать эти ресурсы для заключения контрактов по нацпроектам, подчеркивал первый вице-премьер.
  • Отсутствие прозрачной и приемлемой для субъектов «методики декомпозиции» показателей в региональном разрезе создает риски постановки заведомо невыполнимых задач и невыполнения федеральных проектов, предупредили в Счетной палате.

Ненаблюдаемые показатели

Действенная система мониторинга хода реализации нацпроектов до сих пор не создана, указывают аудиторы. Методики расчета пока не утверждены для 35 из 112 показателей нацпроектов, включенных в федеральный план статистических работ Росстата. Это означает, что следить за ходом выполнения указанных показателей пока невозможно.

Более того, не все показатели нацпроектов даже включены в план статистических работ Росстата, по состоянию на середину апреля это предстоит сделать еще для 33 показателей.

Счетная палата будет строго следить за достижением национальных целей и выполнением нацпроектов, говорил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Аудиторами был создан специальный онлайн-сервис для контроля за исполнением майского указа президента до 2024 года.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Счетная палата РФ, нацпроекты
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