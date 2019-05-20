Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

Национальный проекты будут определять российскую экономическую и социальную политику на ближайшие шесть лет. Общий бюджет 13 национальных проектов (включая план развития инфраструктуры) беспрецедентен, подчеркивали власти. Стоимость их реализации оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019-го до 2024 года (.pdf). Из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет. За 4,9 трлн руб., или 19% расходов, будут отвечать региональные власти. При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены финансированием из федерального бюджета (порядка 95%). Кураторами проектов являются профильные вице-премьеры, руководителями — федеральные министры, которые несут персональную ответственность за их исполнение.

Проблемы в регионах

Исполнение по 35 из 93 трансфертов бюджетам регионов на реализацию нацпроектов находится на уровне 4,1%, следует из доклада Счетной палаты за первый квартал года. Федеральные власти неоднократно высказывали недовольство кассовым освоением средств на реализацию нацпроектов в субъектах страны.

«Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ», — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.

Правительство уже распределило 90% трансфертов субъектам, а еще в декабре Минфин довел до регионов, что они могут использовать эти ресурсы для заключения контрактов по нацпроектам, подчеркивал первый вице-премьер.

Отсутствие прозрачной и приемлемой для субъектов «методики декомпозиции» показателей в региональном разрезе создает риски постановки заведомо невыполнимых задач и невыполнения федеральных проектов, предупредили в Счетной палате.

Ненаблюдаемые показатели

Действенная система мониторинга хода реализации нацпроектов до сих пор не создана, указывают аудиторы. Методики расчета пока не утверждены для 35 из 112 показателей нацпроектов, включенных в федеральный план статистических работ Росстата. Это означает, что следить за ходом выполнения указанных показателей пока невозможно.

Более того, не все показатели нацпроектов даже включены в план статистических работ Росстата, по состоянию на середину апреля это предстоит сделать еще для 33 показателей.

Счетная палата будет строго следить за достижением национальных целей и выполнением нацпроектов, говорил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Аудиторами был создан специальный онлайн-сервис для контроля за исполнением майского указа президента до 2024 года.