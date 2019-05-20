Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

Реализация национальных проектов, призванных обеспечить выполнение целей из майского указа президента Владимира Путина, задерживается. Уровень исполнения расходов на исполнение нацпроектов составил лишь 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема, следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь—март 2019 года (есть у РБК).
- Расходования средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по состоянию на начало апреля пока вообще не осуществлялось. В 2019 году на реализацию нацпроекта планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета. Как пояснили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, большинство мероприятий проекта начинается после после работы тренеров Федерального центра компетенций по повышению производительности труда с конкретными предприятиями, цикл которой занимает 3-6 месяцев.
- Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты. Так, уровень исполнения расходов на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составил всего 0,1%, нацпроект «Образование» — 3,2%, комплексный план развития инфраструктуры — 5,1% от годового объема.
- За январь—март 2019 года расходы по 37 из 75 федеральных проектов (являются составной частью нацпроектов) не осуществлялись, выявили аудиторы. Среди них, к примеру, такие федеральные проекты, как «Автомобильные дороги Минобороны России», «Европа — Западный Китай», «Северный морской путь», «Транспортно-логистические центры», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» и «Развитие научной и научно-производственной кооперации».
- Самый высокий уровень исполнения расходов за первый квартал года показали четыре нацпроекта — это «Здравоохранение» (44,1%), «Наука» (20,6%), «Демография» (19,4%), «Международная кооперация и экспорт» (19,3%). Лидерство нацпроекта «Здравоохранение» обусловлено расходованием средств лишь по одному из восьми федеральных проектов, а именно по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями» (69,7%). При этом по четырем другим федеральным проектам исполнение расходов вовсе не осуществлялось, а по трем сложилось на крайне низком уровне (менее 3%).