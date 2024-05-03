 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Германии выразил протест России из-за кибератаки

Посольство: МИД ФРГ выразил протест России из-за кибератаки на СДПГ
Посольство России опровергло причастность к кибератаке и хакерам из группировки APT28, на которую Берлин возложил ответственность за взлом аккаунтов Социал-демократической партии Германии в 2023 году
Здание посольства России в Берлине
Здание посольства России в Берлине (Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press)

МИД Германии выразил протест временному поверенному в делах России в ФРГ из-за кибератаки, которую, как считают немецкие власти, совершила «подконтрольная ГРУ» хакерская группировка APT28 (также известна как Fancy Bear) на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ, ее членом, в частности, является канцлер Олаф Шольц), сообщили в российском посольстве.

«Отмечено, что нападения «государственных российских хакеров» на Германию в киберпространстве неприемлемы, достойны осуждения и могут иметь последствия», — пересказали в дипломатическом представительстве России суть протеста МИД Германии.

Представитель посольства категорически отверг обвинения Берлина в причастности России к кибератаке и деятельности APT28, назвав претензии бездоказательными и необоснованными.

«Рассматриваем демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений», — заключили в диппредставительстве.

В Совбезе обвинили США и Британию в поощрении кибератак на Россию
Политика
Рашид Нургалиев

О вызове временного поверенного в делах России из-за взлома аккаунтов СДПГ ранее сообщил представитель МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер. По данным Bild, атака произошла в 2023 году, ее расследование завершено, и ответственность за произошедшее возложена немецким следствием на группировку APT28, которая, как утверждается, «связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России».

В МИД ФРГ заявили, что «российская угроза безопасности и миру в Европе реальна и огромна». По словам Бюхнера, APT28 также ответственна за кибератаку на бундестаг (немецкий парламент) в 2015 году.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Германия посольство России кибератака
Материалы по теме
В Финляндии задержали российских студентов по делу о нарушении санкций
Политика
Спецпредставитель Путина назвал Украину плацдармом кибератак на Россию
Политика
Как британские парламентарии оказались жертвами интернет-шантажистов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
МИД Германии выразил протест России из-за кибератаки Политика, 16:18
Ландшафтный дизайн: как обустроить дачный участок Недвижимость, 16:17
Более 150 врачей потребовали освободить педиатра Буянову Политика, 16:16
Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб в зоне военных действий Политика, 16:10
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams Политика, 16:03
Один из крупнейших мировых логистов остановил ликвидацию бизнеса в России Бизнес, 16:00
Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о возмездии за Крым Политика, 15:57
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Ваша компания разваливается: какие сигналы на это указывают Pro, 15:53
Российская армия нанесла удар по украинской нефтебазе «Баловное» Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:46
Сдавшегося в плен бойца батальона «Азов» осудили на 18 лет Политика, 15:45
В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному «Алеше» Политика, 15:44
Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке Инвестиции, 15:43
Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе легенды клуба Марко Ройса Спорт, 15:41