МИД Германии выразил протест России из-за кибератаки
МИД Германии выразил протест временному поверенному в делах России в ФРГ из-за кибератаки, которую, как считают немецкие власти, совершила «подконтрольная ГРУ» хакерская группировка APT28 (также известна как Fancy Bear) на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ, ее членом, в частности, является канцлер Олаф Шольц), сообщили в российском посольстве.
«Отмечено, что нападения «государственных российских хакеров» на Германию в киберпространстве неприемлемы, достойны осуждения и могут иметь последствия», — пересказали в дипломатическом представительстве России суть протеста МИД Германии.
Представитель посольства категорически отверг обвинения Берлина в причастности России к кибератаке и деятельности APT28, назвав претензии бездоказательными и необоснованными.
«Рассматриваем демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений», — заключили в диппредставительстве.
О вызове временного поверенного в делах России из-за взлома аккаунтов СДПГ ранее сообщил представитель МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер. По данным Bild, атака произошла в 2023 году, ее расследование завершено, и ответственность за произошедшее возложена немецким следствием на группировку APT28, которая, как утверждается, «связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России».
В МИД ФРГ заявили, что «российская угроза безопасности и миру в Европе реальна и огромна». По словам Бюхнера, APT28 также ответственна за кибератаку на бундестаг (немецкий парламент) в 2015 году.
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