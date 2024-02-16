Минюст США заявил о нейтрализации схемы хакеров Fancy Bear

Власти США нейтрализовали сеть из «сотен» маршрутизаторов, которую хакеры их связываемой с Россией группировки Fancy Bear использовали в том числе для сбора данных американского правительства, сообщил Минюст

В январе Минюст США нейтрализовал сеть из сотен маршрутизаторов, которую хакерская группировка Fancy Bear (другие названия — APT 28, Sofacy Group, Forest Blizzard, Pawn Storm, Sednit), по данным ведомства, связанная с Россией, использовала для сокрытия и совершения «различных преступлений», в том числе фишинговых кампании по сбору данных против правительства США, военных, силовых и корпоративных организаций.

«Российские спецслужбы обратились к преступным группировкам с просьбой помочь им атаковать домашние и офисные маршрутизаторы, но Министерство юстиции отключило их схему», — заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Его заместитель Лиза Милано отметила, что это уже второй случай нейтрализации подобной схемы с начала года. Помощник генпрокурора из Отдела нацбезопасности Минюста США Мэттью Олсен рассказал, что в ходе операции была взломана сеть, используемая как преступными группировками, так и «спонсируемыми государством субъектами».

В операции, санкционированной судом, участвовало и ФБР. Спецагент Джоди Коэн рассказала, что она называлась «Умирающий уголек» (Dying Ember). Ведомство работает с интернет-провайдерами, чтобы уведомить об операции владельцев маршрутизаторов.

В конце 2023 года власти США сообщили об увеличении активности хакеров из Ирана, Китая и России. В 2022 году, как заявлял Минюст США, они подключались к системам, связанным с выборами в Соединенных Штатах.

США и другие страны не раз обвиняли хакерскую группировку Fancy Bear в атаках на различные объекты. Так, Microsoft в 2018 году заявила о попытке киберпреступников из этого объединения оказать влияние на выборы в конгресс США. В 2015 году Германия заявила об их атаке на парламент, в 2020-м в схожем преступлении их заподозрила Норвегия.

Москва отвергала причастность к хакерской атаке, в частности, на бундестаг.