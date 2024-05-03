Балицкий сообщил об ударе ВСУ по пятиэтажному дому в Токмаке

Губернатор Запорожской области сообщил об ударе ВСУ по пятиэтажному дому в Токмаке. По его словам, под завалами могут быть люди. Последний раз ВСУ атаковали город 26 апреля, тогда один человек погиб под завалами

Фото: BalitskyEV / Telegram

ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Токмаке, под завалами могут быть люди, об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«На месте работают спасатели», — отметил он.

Последний раз Токмак обстреливали 26 апреля. Тогда глава региона сообщил о четверых раненных при обстреле жилой многоэтажки и еще об одном человеке под завалами. Пострадавших доставили в больницы, троих прооперировали. Балицкий сообщал, что один пострадавший находился в тяжелом состоянии в реанимации.

В здании были полностью разрушены четыре квартиры. Вечером того же дня спасатели обнаружили тело мужчины под завалами.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал административным центром Запорожской области после вхождения региона в состав России осенью 2022 года по итогам проведенного там референдума. Административный центр региона, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. Население Токмака на 2019 год составляло 30,6 тыс. человек, площадь города достигает примерно 32 кв. км.

Токмак неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Так, 13 апреля сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу. В результате погибли 16 человек, еще 28 пострадали, отмечал Балицкий.

Днем ранее глава региона сообщил об ударе по жилому сектору, в результате которого погибли люди, а десятки получили ранения.