Минобороны: над Белгородской областью и Крымом сбили шесть беспилотников

Над Крымом и Белгородской областью за ночь сбили шесть дронов

Пять беспилотников уничтожили в Белгородской области, один — над Крымом. О разрушениях и пострадавших не сообщалось

Фото: Global Look Press

Ночью средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Пять украинских дронов уничтожили и перехватили над Белгородской областью, один — над Крымом. Подробностей Минобороны не привело. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Крым и Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В регионах периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.

Вечером 2 мая Минобороны России отчиталось об уничтожении одного беспилотника над Крымом. На Крымском мосту приостанавливали движение автомобилей.

В Белгородской области за вечер средства ПВО сбили три украинских дрона, сообщило Минобороны. В Белгороде и районе работал сигнал ракетной опасности. В ночь на 3 мая в городе объявляли опасность атаки беспилотников.