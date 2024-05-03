Над Крымом и Белгородской областью за ночь сбили шесть дронов
Ночью средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Пять украинских дронов уничтожили и перехватили над Белгородской областью, один — над Крымом. Подробностей Минобороны не привело. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Крым и Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В регионах периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.
Вечером 2 мая Минобороны России отчиталось об уничтожении одного беспилотника над Крымом. На Крымском мосту приостанавливали движение автомобилей.
В Белгородской области за вечер средства ПВО сбили три украинских дрона, сообщило Минобороны. В Белгороде и районе работал сигнал ракетной опасности. В ночь на 3 мая в городе объявляли опасность атаки беспилотников.
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