Посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных ударов в Киеве и област

Посольство попросило американцев в Киеве не игнорировать воздушную тревогу и укрываться в безопасных местах. Ночью 3 мая в украинской столице были слышны взрывы

В Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетных атак, сообщается в предупреждении американского посольства на Украине к гражданам США.

«В свете недавнего увеличения числа ударов по всей Украине и подстрекательской риторики Москвы Государственный департамент предупреждает граждан США о продолжающейся повышенной угрозе ракетных обстрелов, в том числе в Киеве и Киевской области», — сказано в сообщении.

Американцев призвали не игнорировать воздушную тревогу, в случае опасности отправляться в укрытие или другие безопасные места, а также выполнять предписания местных властей. В тексте есть инструкция, как вести себя в случае угрозы ракетного удара.

Ночью 3 мая в Киеве были слышны взрывы, власти сообщили, что работала система ПВО. В это время в городе была объявлена воздушная тревога.

В ту же ночь в Москве два беспилотника атаковали Кремль. Как сообщила пресс-служба президента, оба аппарата были выведены из строя и не нанесли никакого ущерба, пострадавших не было. Москва заявила, что считает произошедшее терактом и «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным». Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в частности, заявил о необходимости «физического устранения» украинского лидера Владимира Зеленского.

Киев отвергает свою причастность к атаке. Зеленский сказал, что стране не хватает оружия для защиты собственной территории и она не использует его где-либо еще.

По факту попытки удара дронов Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 (террористический акт), максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.