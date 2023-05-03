В Киеве прогремели взрывы

В Киеве, Киевской области и Днепре прогремели взрывы

В Киеве, Киевской области и Днепре сработала система ПВО. Власти призвали граждан не покидать укрытий, пока звучит воздушная тревога

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В Киеве раздались звуки взрывов, сообщают УНИАН и Cуспiльне. Областная государственная администрация около часа назад сообщила о работе ПВО. В области звучит воздушная тревога, власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Взрывы также прогремели в Днепре. Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в своем Telegram, что там отработала система ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу. Она звучала в столичном регионе, Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Власти страны регулярно объявляют воздушную тревогу с середины октября, когда российское Минобороны отчиталось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом взрыв на Крымском мосту, к которому Киев свою причастность отрицает.

1 мая ведомство отчиталось о «групповом ракетном ударе» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Там заявили, что в результате была нарушена работа предприятий, производящих боеприпасы, оружие и военную технику для украинской армии.