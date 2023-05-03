На территорию консульства России в Мариехамне бросили взрывное устройство

Фото: Консульство Российской Федерации на Аландских островах / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Неизвестные бросили взрывное шумовое устройство на территорию российского консульства в городе Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах, сообщил МИД России.

«В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года в отношении Консульства России в г. Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах, был совершен акт вандализма. Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. Зданию Консульства нанесен материальный ущерб», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии. В связи с инцидентом российский МИД направил ноту протеста в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.

«Исходим из того, что финская сторона будет должным образом исполнять свои международные обязательства, в том числе предусмотренную частью 3 статьи 31 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года специальную обязанность принимать все надлежащие меры для защиты консульских помещений от всяких вторжений или нанесения ущерба», — заключили в российском ведомстве.

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