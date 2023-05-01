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На юго-западе Москвы задержали двух запустивших неизвестный дрон мужчин

В Южном Бутово задержали двух мужчин, запустивших неизвестный беспилотник

На юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово, задержали двух мужчин, которые запускали неизвестный дрон. Об этом сообщает ТАСС и телеграм-канал Shot.

«Инцидент произошел в одном из дворов возле жилого дома на улице Адмирала Ушакова. Задержаны двое мужчин, которые запускали неизвестный беспилотник», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Устройство изъяли и отправили на экспертизу, в отношении мужчин проводится проверка.

По информации Shot, двое мужчин — уроженцы украинского города Хмельницкий. При проверке документов сотрудники полиции выяснили, что у них поддельные штампы о регистрации, а также фальшивые разрешения на проживание. Было возбуждено уголовное дело, Shot не уточняет, по какой статье.

Дроны и квадрокоптеры запрещено запускать в Москве в пределах внутренней границы МКАД, а за пределами дороги нужно получить специальное разрешение на полет беспилотников. При этом, как говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, выдача разрешения на запуск радиоуправляемых авиамоделей не предусмотрена.

Запуск беспилотника в Москве наказывается по ч. 2 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). По статье предусмотрены штрафы для граждан от 30 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс.

Запрет на использование беспилотников ввели 38 регионов России. Большая часть из них ввела ограничения после октября 2022 года, ссылаясь на указ президента Владимира Путина от 19 октября. Он был посвящен мерам, связанным с другим указом, который устанавливал для регионов четыре уровня реагирования. В частности, использовать дроны нельзя в Приморском и Пермском краю, Челябинской, Калужской и Волгоградской областях. Граничащие с Украиной регионы также ввели запрет на запуск беспилотников.

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