В офисе Зеленского назвали санкции ЕС недостаточно быстрыми

По словам замруководителя офиса президента Игоря Жовквы, США вводят санкции активно, а вот в Брюсселе реагируют «недостаточно быстро и эффективно»

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США в вопросе санкций против России «выступают достаточно активно» в отличие от «партнеров по ЕС», заявил в интервью ТСН замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«К сожалению, недостаточно быстро и эффективно реагируют наши европейские партнеры, поэтому и происходит то, что происходит», — сказал он.

По словам Жовквы, санкции должны быть «не только действенными, но и мгновенными», но они не всегда такие. «Если ты применяешь санкции, ты должен получить как можно более быстрый эффект. Это основная цель», — подчеркнул чиновник.

После начала военной операции на Украине Евросоюз ввел десять пакетов санкций против России. Под ограничения попали импорт и экспорт, политики, чиновники и дипломаты, банки и компании. Сейчас в Брюсселе готовят 11-й пакет, который будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничений.

Кроме ЕС санкции против России ввели США, Япония, Канада, Австралия и другие государства. В Москве эти ограничительные меры считают нелегитимными.