Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с харакири

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 16:19
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 22:29
Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов Спорт, 22:20
Инвестора-активиста Карла Айкана обвинили в создании финансовой пирамиды Инвестиции, 22:11
Блинкен назвал возможные сроки начала контрнаступления Украины Политика, 22:09
Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори Общество, 22:04
ПСЖ отстранил Месси за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию Спорт, 21:58
Кадры с сошедшим с рельс грузовым поездом в Брянской области Общество, 21:50
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Эрдоган объявил о шаге к энергонезависимости Турции Бизнес, 21:45
Губернатор Брянской области назвал причину схода грузового поезда с рельс Политика, 21:33
Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с харакири Политика, 21:27
Reuters узнал, что Путина не пригласили в Британию на коронацию Карла III Политика, 21:19
РЖД сообщили детали о сходе грузового поезда в Брянской области Политика, 21:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Генерал США оценил способность Украины идти в наступление Политика, 21:13
Война санкций ,  
0 

Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с харакири

Мэр Тбилиси Каладзе: санкции против России стали бы харакири для Грузии
Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с самоубийством для Грузии и отметил, что главной задачей правящей партии является обеспечение стабильности, экономического роста и мира
Каха Каладзе
Каха Каладзе (Фото: kaladze.ge)

Введение санкций против России стало бы гибельным для Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. И сообщил, что власти республики «абсолютно открыто» заявили, что не присоединятся к антироссийским ограничениям.

«Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», — заявил Каладзе.

Мэр подчеркнул, что главной задачей правящей партии «Грузинская мечта» является обеспечение стабильности, экономического роста и мира, а конфликт 2008 года показал, какой вред боевые действия могут нанести республике.

Грузия после начала российской военной операции на Украине решила не вводить санкции против Москвы. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что действует в интересах страны и народа.

Российское руководство заявляло, что Вашингтон, Брюссель и Лондон пытаются убедить руководство Грузии «в необходимости открытия так называемого второго фронта», чтобы вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Об этом, в частности, говорил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Гарибашвили заявил, что его партия не допустит открытия второго фронта на территории Грузии, пока остается у власти.

1 мая Каладзе пожаловался, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за своей позиции насчет антироссийских санкций. «Я много раз повторял и еще раз скажу, что Грузия заслужила статус кандидата в Евросоюз. <...> Мы были первыми, кто его заслужил. <...> Я всегда буду рад успехам украинцев. Однако, если смотреть реально, с параметрами и цифрами, Грузия первой делает конкретные шаги — проводит реформы, борется с коррупцией», — утверждает мэр.

Читайте на РБК Pro
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции Тбилиси Грузия Россия
Материалы по теме
Мэр Тбилиси назвал причину невыдачи Грузии статуса кандидата в ЕС
Политика
Грузинский банк пригрозил закрыть счета из-за санкций против России
Финансы
Минобороны заявило об ударе по наемникам «Грузинского легиона»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter