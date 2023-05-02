Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с харакири

Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с самоубийством для Грузии и отметил, что главной задачей правящей партии является обеспечение стабильности, экономического роста и мира

Каха Каладзе (Фото: kaladze.ge)

Введение санкций против России стало бы гибельным для Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. И сообщил, что власти республики «абсолютно открыто» заявили, что не присоединятся к антироссийским ограничениям.

«Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», — заявил Каладзе.

Мэр подчеркнул, что главной задачей правящей партии «Грузинская мечта» является обеспечение стабильности, экономического роста и мира, а конфликт 2008 года показал, какой вред боевые действия могут нанести республике.

Грузия после начала российской военной операции на Украине решила не вводить санкции против Москвы. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что действует в интересах страны и народа.

Российское руководство заявляло, что Вашингтон, Брюссель и Лондон пытаются убедить руководство Грузии «в необходимости открытия так называемого второго фронта», чтобы вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Об этом, в частности, говорил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Гарибашвили заявил, что его партия не допустит открытия второго фронта на территории Грузии, пока остается у власти.

1 мая Каладзе пожаловался, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за своей позиции насчет антироссийских санкций. «Я много раз повторял и еще раз скажу, что Грузия заслужила статус кандидата в Евросоюз. <...> Мы были первыми, кто его заслужил. <...> Я всегда буду рад успехам украинцев. Однако, если смотреть реально, с параметрами и цифрами, Грузия первой делает конкретные шаги — проводит реформы, борется с коррупцией», — утверждает мэр.