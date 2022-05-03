Зеленский заявил, что ВСУ не ведут операций на территории России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут операций на территории России, они проводятся только в пределах украинских границ, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалам Al Arabiya и Al Hadath.
«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее, 1 мая, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе обрушилась часть конструкций моста на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый бор. Он назвал произошедшее диверсией и заявил, что эта информация подтвердилась. По железнодорожной ветке ходили товарные составы, при инциденте никто не пострадал. Следственный комитет завел уголовное дело по факту обрушения.
30 апреля Старовойт рассказал об обстреле со стороны Украины погранпункта Крупец в Рыльском районе области, пограничники открыли ответный огонь и подавили огневую точку. Пострадавших при инциденте не было. Погранпункт обстреляли второй день подряд.
В тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле из миномета отделения пограничного управления ФСБ России по региону в поселке Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших при инциденте не было, но снаряды повредили сети водо- и электроснабжения, а на кладбище упало дерево.
Утром 1 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по нефтебазе в Белгороде нанесли «авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте», из-за этого на предприятии начался пожар. Как уточнил мэр города Антон Иванов, пострадавших при этом не было.
Тогда Зеленский отказался говорить об авиаударе и заявил, что не обсуждает свои приказы в качестве главнокомандующего.