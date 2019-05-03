Представитель России назвал ОБСЕ причину принятия указа о гражданстве

Такое решение Москва приняла, потому что Киев лишил жителей Донбасса законных прав, заявил зампостпреда России при ОБСЕ. Власти, по его словам, исходили из гуманитарных соображений. МИД Украины ранее выразил из-за этого протест

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Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Балакин на заседании ее постоянного совета объяснил, почему российские власти приняли решение упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает ТАСС. Это, по его словам, было сделано, потому что Киев лишил этих людей «едва ли не всех законных прав» и исключил их из политических и социально-экономических процессов на Украине.

Таким образом, жители Донбасса, подчеркнул Балакин, де-факто стали «бесправными лицами на территории родного государства».

В связи с этим, отметил зампостпреда России, Москва, «руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке».

«Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации <...> речи не идет», — подчеркнул Балакин.