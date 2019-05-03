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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Представитель России назвал ОБСЕ причину принятия указа о гражданстве
Такое решение Москва приняла, потому что Киев лишил жителей Донбасса законных прав, заявил зампостпреда России при ОБСЕ. Власти, по его словам, исходили из гуманитарных соображений. МИД Украины ранее выразил из-за этого протест
Фото: РИА Новости

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Балакин на заседании ее постоянного совета объяснил, почему российские власти приняли решение упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает ТАСС. Это, по его словам, было сделано, потому что Киев лишил этих людей «едва ли не всех законных прав» и исключил их из политических и социально-экономических процессов на Украине.

Таким образом, жители Донбасса, подчеркнул Балакин, де-факто стали «бесправными лицами на территории родного государства».

В связи с этим, отметил зампостпреда России, Москва, «руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке».

«Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации <...> речи не идет», — подчеркнул Балакин.

Политика
МИД Украины выразил протест из-за упрощения получения гражданства России

Документ, о котором идет речь, президент России Владимир Путин подписал 24 апреля. Спустя еще несколько дней российский лидер допустил, что подобная мера может распространиться не только на жителей самопровозглашенных республик, но и на всех украинцев. 1 мая президент одобрил еще один подобный указ. Согласно ему, порядок получения гражданства России был упрощен для украинцев, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма до 2014 года, а также для тех, кто с 2014 года постоянно проживал на территории ДНР и ЛНР.

Политика
В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

Указ Путина о гражданстве осудили в США и ЕС. В Вашингтоне, в частности, отмечали, что российские власти таким «крайне провокационным действием усиливают свое наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины». 2 мая украинский МИД выразил России в связи с упрощением выдачи паспортов гражданам республики протест. Указ российского президента в Киеве назвали фактом «грубого нарушения норм международного права и госсуверинитета Украины».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Донбасс, гражданство, ОБСЕ
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МИД Украины выразил протест из-за упрощения получения гражданства России
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В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское
Политика
Путин упростил получение гражданства украинцам из Крыма и Донбасса
Политика
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