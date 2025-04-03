Трамп описал реакцию экономики США на пошлины словами «пациент выжил»
Президент США Дональд Трамп, накануне объявивший о массовом введении пошлин до 50% на импорт иностранных товаров, написал в своей соцсети Truth Social, что «операция завершена: пациент выжил и идет на поправку».
«Согласно прогнозу, пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!» — написал Трамп.
На фоне пошлин Трампа доллар обвалился сильнее всего за два с половиной года. Так, индекс американской валюты Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, на торгах 3 апреля упал на 1,5%. Доллар подешевел по отношению ко всем основным валютам.
Американский лидер объявил о пошлинах для разных стран накануне. Этот день, 2 апреля, он назвал днем освобождения американской экономики. Свое решение президент объяснил тем, что страна «подвергалась разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».
Для разных стран размер пошлин составит от 10% до 50% — например, для Китая — 34%, стран ЕС — 20% и т.д. Базовая пошлина в 10% для товаров, поставляемых в Соединенные Штаты, начнет действовать с 5 апреля, зеркальные тарифы для ряда стран — с 9 апреля.
Новые тарифы будут суммироваться с существующими. Так, размер пошлин для Китая достигнет 54%, поскольку до этого Трамп уже ввел в отношении страны 10-процентные тарифы, а затем удвоил их.
Минфин США объяснил отсутствие пошлин против России и Белоруссии уже действующими ограничениями в отношении этих стран, которые препятствуют торговле с ними.
Читайте РБК в Telegram.
ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
Чем по-прежнему торгуют Россия и США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»
Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов