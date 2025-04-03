Трамп описал реакцию экономики США на пошлины словами «пациент выжил»

На фоне пошлин доллар обвалился сильнее всего за два с половиной года. Президент убежден, что США «станут гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде»

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Президент США Дональд Трамп, накануне объявивший о массовом введении пошлин до 50% на импорт иностранных товаров, написал в своей соцсети Truth Social, что «операция завершена: пациент выжил и идет на поправку».

«Согласно прогнозу, пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!» — написал Трамп.

На фоне пошлин Трампа доллар обвалился сильнее всего за два с половиной года. Так, индекс американской валюты Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, на торгах 3 апреля упал на 1,5%. Доллар подешевел по отношению ко всем основным валютам.

Американский лидер объявил о пошлинах для разных стран накануне. Этот день, 2 апреля, он назвал днем освобождения американской экономики. Свое решение президент объяснил тем, что страна «подвергалась разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Для разных стран размер пошлин составит от 10% до 50% — например, для Китая — 34%, стран ЕС — 20% и т.д. Базовая пошлина в 10% для товаров, поставляемых в Соединенные Штаты, начнет действовать с 5 апреля, зеркальные тарифы для ряда стран — с 9 апреля.

Новые тарифы будут суммироваться с существующими. Так, размер пошлин для Китая достигнет 54%, поскольку до этого Трамп уже ввел в отношении страны 10-процентные тарифы, а затем удвоил их.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин против России и Белоруссии уже действующими ограничениями в отношении этих стран, которые препятствуют торговле с ними.