Глава Минфина США рассказал, что новые тарифы суммируются с существующими

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон ввел новые товарные пошлины в отношении Китая. По его словам, общая ставка пошлин на товары, импортируемые из Китая, теперь составит 54%, передает NBC News.

В частности, ставка в размере 34% основана на расчетах Белого дома относительно мер, которые Пекин ввел в отношении Вашингтона на экспортируемые из США товары. Помимо этого, учитывается существующая ставка на продукцию в размере 20%, которую Трамп ввел до этого.

Комментируя действия американского лидера, Бессент отметил, что, возможно, «возможно, есть место для дискуссий с Трампом по поводу этой ставки, но он, скорее всего, пока останется при своем мнении»

«Это будет зависеть от президента Трампа, чтобы понять, что он хочет делать. Я думаю, что настрой может заключаться в том, чтобы дать ситуации успокоиться на некоторое время», — сказал глава Минфина, выразив уверенность, что в ближайшее время в Белый дом поступят «много звонков».

США ежегодно импортируют из Китая товаров на сумму почти $500 млрд, что благодаря чему страна остается третьей по величине источником поставки иностранных товаров. Крупные розничные продавцы в значительной степени полагаются на Китай в плане недорогих поставок, и их акции упали во время закрытия торгов в среду, 2 апреля, после того, как Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, отмечает NBC.