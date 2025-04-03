Рубио потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Трамп требует от стран НАТО тратить на военные цели 5% от ВВП. В декабре 2024 года он не исключил выхода США из альянса, если союзники не будут «платить по счетам». В свой первый срок президент добился, чтобы показатель достиг 2%

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Госсекретарь США Марко Рубио потребует на встрече в Брюсселе от каждого участника НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП, передает Euronews.

Встреча министров иностранных дел стран блока в Брюсселе запланирована на 3 и 4 апреля.

Как заявил Рубио, он хотел бы покинуть бельгийскую столицу с пониманием, что каждая страна — участница НАТО взяла на себя обязательство увеличить расходы до 5% ВВП.

«Полномасштабная наземная война в самом сердце Европы — это напоминание о том, что жесткая сила по-прежнему необходима в качестве сдерживающего фактора», — пояснил политик. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп поддерживает НАТО, и пообещал, что Соединенные Штаты не покинут альянс.

Госсекретарь отметил, что увеличение расходов на оборону до 5% нельзя осуществить «за один или два года», но США требуют от своих союзников реальных действий в этом направлении.

Страны Европы в составе НАТО недавно взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону, которые стали самыми большими со времен окончания холодной войны, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Однако он согласился с властями США в том, что необходимо сделать больше, пишет Euronews. «Я думаю, что нам, канадцам и европейцам, вместе взятым, необходимо будет потратить более 3%», — заявил он.

В НАТО на США приходится большая часть военных расходов: в 2024 году их доля составила 63,7% от общего оборонного бюджета альянса, или $754,7 млрд из $1,18 трлн. Трамп требует от союзников тратить на эти цели 5% от ВВП. В свой первый срок (2016–2020 годы) он добился, чтобы показатель достиг 2%.

В декабре 2024 года президент Соединенных Штатов не исключил выхода страны из НАТО, если участники альянса не будут «платить по счетам».

Параллельно Трамп пытается убедить союзников, что переориентация США на Россию отвечает интересам Европы, написало 2 апреля агентство Associated Press. Из-за этого в НАТО не понимают, зачем повышать расходы на оборону до 5% от ВВП, если Россия, по мнению американского лидера, больше не представляет угрозы.

Российские власти категорически отрицают возможность начала войны против любой из стран НАТО. По заявлению Владимира Путина, Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока.