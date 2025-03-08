Expressen узнала о планах США не участвовать в планировании учений НАТО

США намерены отказаться от участия в планировании учений НАТО после 2025 года, узнала Expressen. Ранее американская армия отрабатывала в Европе работу в зимних условиях и логистические операции

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Вашингтон сообщил союзникам по НАТО о стремлении отказаться от участия в планировании будущих военных учений на территории европейских стран, сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на источники.

Планы США не распространяются на учения НАТО в 2025 году. Однако дальнейшем Вашингтон намерен прекратить участвовать в планировании тренировок военных, которые сейчас находятся на «чертежной доске» альянса, уточнил собеседник издания.

В таком случае Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или с учетом лишь небольших американских подразделений, отмечает Expressen.

Президент США Дональд Трамп еще в ходе президентской кампании отмечал, что «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов». По информации NBC, политик рассматривает возможность серьезно пересмотреть участие США в альянсе.

Республиканец обсуждает со своими помощниками возможность скорректировать участие в объединении таким образом, чтобы отдать предпочтение тем членам, которые тратят больше на оборону, отмечает телеканал. В случае изменения политики Вашингтон может отказаться защищать другую страну НАТО, подвергшуюся нападению, если та не достигнет определенного порога расходов на оборону.