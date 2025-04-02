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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил, что глава РФПИ Дмитриев прибыл в Вашингтон

CNN: глава РФПИ Дмитриев прибыл в Вашингтон
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом для переговоров по укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном и их стремлению положить конец конфликту на Украине.

Поездка директора РФПИ стала первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США с 2022 года, она знаменует собой еще один шаг на пути потепления отношений между двумя странами с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа, отмечает CNN.

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Кирилл Дмитриев

Визит состоялся через несколько дней после того, как Трамп в интервью NBC сказал, что может ввести дополнительные санкции против России, и заявил, что он «зол» на российского президента Владимира Путина за предложение обсудить введение на Украине временного управления.

Кирилл Дмитриев — генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Входил в состав делегации России на переговорах с США, которые прошли 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, на них он отвечал за экономическую сферу.

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Кирилл Дмитриев РФПИ США Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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