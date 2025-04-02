CNN сообщил, что глава РФПИ Дмитриев прибыл в Вашингтон

Кирилл Дмитриев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом для переговоров по укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном и их стремлению положить конец конфликту на Украине.

Поездка директора РФПИ стала первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США с 2022 года, она знаменует собой еще один шаг на пути потепления отношений между двумя странами с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа, отмечает CNN.

Визит состоялся через несколько дней после того, как Трамп в интервью NBC сказал, что может ввести дополнительные санкции против России, и заявил, что он «зол» на российского президента Владимира Путина за предложение обсудить введение на Украине временного управления.

Кирилл Дмитриев — генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Входил в состав делегации России на переговорах с США, которые прошли 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, на них он отвечал за экономическую сферу.