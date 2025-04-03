FT узнала, как Европа может вовлечь США в миссию миротворцев на Украине
Задействование командования и разведывательных возможностей НАТО является одним из сценариев развертывания европейских сил на Украине после окончания конфликта, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на «пять официальных лиц, проинформированных о планах».
«Если мы собираемся перебросить силы из десятков стран [на Украину], то НАТО — это, действительно, единственный вариант [командования и управления], который мы можем использовать», — сказал один из чиновников.
По словам собеседников издания, это предложение было одним из нескольких сценариев, обсуждавшихся в ходе переговоров под руководством Франции и Великобритании, окончательный план обеспечения гарантий безопасности Украине может быть изменен.
Как отмечает FT, сторонники идеи об отправке европейских миротворцев также рассматривают участие НАТО как способ косвенного вовлечения в эту деятельность США. Президент Дональд Трамп ранее отказался участвовать в миротворческой миссии под руководством ЕС. Для задействования командования и других ресурсов НАТО потребуется единогласное одобрение членов альянса, подчеркивает издание.
Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После его возвращения в Белый дом США провели серию переговоров с представителями Москвы и Киева. Республиканец возложил обязанность по обеспечению гарантий безопасности на Европу. Разработкой соответствующего плана занимаются президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Они рассматривают возможность отправки европейских войск для соблюдения режима прекращения огня. Bloomberg оценивал численность возможного контингента до 30 тыс. Военнослужащих могут разместить в центральной, западной частях Украины или в соседней стране, писало Associated Press. Глава польского МИДа Радослав Сикорский утверждал, что около 30 стран готовы «поддерживать мир». Москва сочла неприемлемым появление европейского контингента в зоне боевых действий и призывала «говорить о первопричинах» конфликта. Президент России Владимир Путин называл одной из таких стремление Украины в НАТО.
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