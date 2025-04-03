 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнала, как Европа может вовлечь США в миссию миротворцев на Украине

FT: в ЕС обсуждают задействование ресурсов и командования НАТО на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Один из сценариев развертывания сил ЕС на Украине включает в себя задействование командования и разведывательных возможностей НАТО, пишет FT. Москва называла неприемлемым появление европейского контингента в зоне конфликта
Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Задействование командования и разведывательных возможностей НАТО является одним из сценариев развертывания европейских сил на Украине после окончания конфликта, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на «пять официальных лиц, проинформированных о планах».

«Если мы собираемся перебросить силы из десятков стран [на Украину], то НАТО — это, действительно, единственный вариант [командования и управления], который мы можем использовать», — сказал один из чиновников.

По словам собеседников издания, это предложение было одним из нескольких сценариев, обсуждавшихся в ходе переговоров под руководством Франции и Великобритании, окончательный план обеспечения гарантий безопасности Украине может быть изменен.

Как отмечает FT, сторонники идеи об отправке европейских миротворцев также рассматривают участие НАТО как способ косвенного вовлечения в эту деятельность США. Президент Дональд Трамп ранее отказался участвовать в миротворческой миссии под руководством ЕС. Для задействования командования и других ресурсов НАТО потребуется единогласное одобрение членов альянса, подчеркивает издание.

Зеленский анонсировал встречу команд стран, готовых разместить войска
Политика
Владимир Зеленский

Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После его возвращения в Белый дом США провели серию переговоров с представителями Москвы и Киева. Республиканец возложил обязанность по обеспечению гарантий безопасности на Европу. Разработкой соответствующего плана занимаются президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Они рассматривают возможность отправки европейских войск для соблюдения режима прекращения огня. Bloomberg оценивал численность возможного контингента до 30 тыс. Военнослужащих могут разместить в центральной, западной частях Украины или в соседней стране, писало Associated Press. Глава польского МИДа Радослав Сикорский утверждал, что около 30 стран готовы «поддерживать мир». Москва сочла неприемлемым появление европейского контингента в зоне боевых действий и призывала «говорить о первопричинах» конфликта. Президент России Владимир Путин называл одной из таких стремление Украины в НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина НАТО Франция Великобритания США миротворцы Военная операция на Украине
Материалы по теме
Зеленский анонсировал встречу команд стран, готовых разместить войска
Политика
AP узнало варианты размещения европейских войск на Украине
Политика
Президент Литвы заявил о готовности направить войска на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 02 апр, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 02 апр, 17:54
Следствие заподозрило СБУ в рассылке бомб курьерами российским военнымПолитика, 12:07
Минфин впервые за год перейдет к продаже валюты и золотаФинансы, 12:06
Набиуллина дала прогноз по средней ключевой ставке на 2025 годИнвестиции, 12:02
Шеф-кондитер «Dr. Живаго» назвала отличия работы с мужчинами и женщинамиLife, 12:00
Okkam Creative провела исследование рынка блогеровРБК Компании, 12:00
В Челябинске врачи вырезали женщине полутораметровую опухольОбщество, 11:56
Акции Novabev упали на 4,5% на решении совета директоров об IPO «ВинЛаб»Инвестиции, 11:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Набиуллина пообещала, что Банк России «перекроет кислород» мошенникамОбщество, 11:51
Захарова обвинила Киев в попытках сорвать диалог России и СШАПолитика, 11:50
Во Франции заявили о риске падения продаж вин в США на 20% из-за пошлинВино, 11:47
Дмитриев приехал в Вашингтон и назвал препятствующие ему силыПолитика, 11:46
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
Путин выдвинул экс-министра на должность судьи Конституционного судаПолитика, 11:34
Популярность электробусов в Москве с начала года выросла на третьГород, 11:33