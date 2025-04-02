Зеленский анонсировал встречу команд стран, готовых разместить войска

В пятницу, 4 апреля, состоится встреча команд тех стран, которые намерены разместить на Украине свой военных контингент, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с главой немецкого МИДа Анналеной Бербок.

«У нас будет встреча в пятницу. Будет встреча военных команд нескольких стран, узкий круг стран. Тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде», — сказал президент.

По его словам, речь идет о сухопутной и воздушной частях, а также о присутствии на море. Зеленский назвал мероприятие первой «глубокой встречей» в рамках этого вопроса.

Говоря о сделке о полезных ископаемых между Украиной и США, украинский лидер заявил, что «вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было». Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что слышал от представителей СМИ о намерении украинской стороны заключить сделку только в случае принятия Киева в НАТО. Трамп уточнил, что такой вопрос не обсуждался.

Зеленский в конце марта сказал, что пока еще рано говорить о договоре, поскольку окончательного варианта до сих пор нет, а американская сторона постоянно меняет условия.

В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон представили свой план урегулирования конфликта на Украине, который на первом этапе предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. Согласно этому плану, в рамках второй фазы, после достижения перемирия, на Украине должен разместиться миротворческий контингент.

Москва назвала вопрос размещения европейских войск стран, которые являются членами НАТО, «очень сложным», в Кремле в феврале заявили, что этот вопрос пока не обсуждается.