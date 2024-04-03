Патрушев вновь связал теракт в «Крокусе» со спецслужбами Украины

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Следы теракта в подмосковном «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины, однако известно, что США полностью контролируют киевский режим, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, важно оперативно установить заказчика и спонсора нападения. «Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — сказал Патрушев.

Он добавил, что взявшую на себя ответственность за нападение ИГ (организация признана террористической и запрещена в России) и «другие террористические организации создал Вашингтон».

Секретарь Совбеза также напомнил, что исполнителей теракта задержали, когда они двигались к российско-украинской границе.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

В России по делу проходят 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников теракта, их задержали в Брянской области.

Президент Владимир Путин сообщил, что исполнители нападения планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно». СК заявил о «подтвержденных данных» того, что им поступали деньги и криптовалюта с Украины.

Киев после теракта опроверг причастность к нападению. В Белом доме также заверили, что Украина не имеет к нему отношения.