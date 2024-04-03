 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Патрушев вновь связал теракт в «Крокусе» со спецслужбами Украины

Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следы теракта в подмосковном «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины, однако известно, что США полностью контролируют киевский режим, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, важно оперативно установить заказчика и спонсора нападения. «Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — сказал Патрушев.

Он добавил, что взявшую на себя ответственность за нападение ИГ (организация признана террористической и запрещена в России) и «другие террористические организации создал Вашингтон».

Секретарь Совбеза также напомнил, что исполнителей теракта задержали, когда они двигались к российско-украинской границе.

В СК заявили о переводах с Украины для террористов из «Крокуса»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

В России по делу проходят 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников теракта, их задержали в Брянской области.

Президент Владимир Путин сообщил, что исполнители нападения планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно». СК заявил о «подтвержденных данных» того, что им поступали деньги и криптовалюта с Украины.

Киев после теракта опроверг причастность к нападению. В Белом доме также заверили, что Украина не имеет к нему отношения.

Теги
Персоны
«Крокус Сити Холл» Украина Николай Патрушев США
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ
11 июля 1951 года
Материалы по теме
После теракта в «Крокусе» из Москвы выдворили более 400 мигрантов
Политика
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших в «Крокусе» детей
Общество
Число погибших детей при теракте в «Крокусе» выросло до шести
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Мишустин заявил о снижении зависимости России от сырьевого экспорта Экономика, 12:48
Суд арестовал главного инженера рудника «Пионер» после аварии на шахте Общество, 12:46
Хлебное место: как открыть бизнес в жилом доме Pro, 12:43
Кремль заявил, что атаки Украины требуют повышенной готовности спецслужб Политика, 12:41
В Кремле оценили слова главы МОК о наблюдении за российскими спортсменами Спорт, 12:41
ЦБ сократит продажи валюты на рынке почти в 12 раз Финансы, 12:40
Адвокат Блиновской заявил о ее готовности к мировому соглашению с ФНС Общество, 12:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Кремль заявил об ожидании решений Бразилии по ордеру МУС против Путина Политика, 12:35
Мир меняется: участники МЭФ-2024 рассказали об экономическом развитии РФ Отрасли, 12:35
Эксперты Bloomberg связали динамику курса биткоина с активностью ботов Крипто, 12:32
Путин наградил орденом погибшую при теракте в Бердянске члена УИК Политика, 12:28
Zoom глобально обновится: 4 принципиально новые функции — Fast Company Pro, 12:21
Родственникам погибших в «Крокусе» из одного морга выдали 84 тела Общество, 12:19
Правительство Мишустина отчитывается в Думе. Трансляция Политика, 12:13