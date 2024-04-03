В Чечне распространена практика, когда покупают товар «под тетрадь»: люди берут в долг продукты в небольших соседних магазинах, где все друг друга знают. Кадыров призвал чиновников оплатить долги чеченцев в магазинах

Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах, с соответствующей инициативой он выступил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

«Я получил СМСку от Хадижат (Хадижат — дочь Рамзана Кадырова, замруководителя администрации главы и правительства Чечни. — РБК), что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг, было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», — сказал он, выступая на чеченском языке (цитата по «РИА Новости»).

Как отмечает агентство, в Чечне распространена практика, когда покупают товар «под тетрадь»: люди берут в долг продукты, как правило, в небольших соседних магазинах, где все друг друга знают и уровень доверия высок.

Идея закрыть «магазинные долги» для Чечни не новая — Кадыров уже выступал с подобными призывами в 2021 году. За несколько лет до этого глава региона также предлагал списать жителям Чечни долги за газ. «Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым», — отметил он.