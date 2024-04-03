Финляндия обсудит закрытие границы с Россией «до уведомления»

Кабмин Финляндии рассмотрит ситуацию с закрытыми КПП на границе с Россией

Представитель МВД Финляндии 4 апреля выступит перед кабмином страны с докладом ситуации на границе с Россией. Согласно декларируемой теме, речь пойдет о «решении правительства закрыть пограничные пункты пропуска»

Фото: IMAGO / Lauri Heino / Global Look Press

Представитель МВД Финляндии, заместитель начальника Департамента пограничного и морского транспорта полковник Марко Турунен 4 апреля выступит перед правительством страны с докладом ситуации на границе с Россией, следует из повестки заседания кабмина, намеченного на 4 апреля.

«Решение правительства закрыть пограничные пункты пропуска до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты», — так обозначена тема доклада чиновника.

«Перед началом сессии в повестку дня могут быть внесены изменения», — говорится на сайте кабмина страны.

15 марта МВД Финляндии заявило, что отправило для общественного обсуждения законопроект об ограничении приема заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, которые прибывают только со стороны России. Фактически речь идет о запрете приезда мигрантов с российской стороны.

Проект при этом дает возможность открыть пункты пропуска для других транспортных потоков (не включающих беженцев).

В начале февраля власти Финляндии продлевали запрет на открытие КПП на границе с Россией еще как минимум два месяца, до 14 апреля. В конце февраля финская телерадиокомпания Yle сообщила, что пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на российско-финской границе.

Число временных пограничных переходов на российско-финской границе несколько раз сокращалось. В декабре кабмин Финляндии решил открыть только два КПП на границе с Россией: «Ваалимаа» и «Нийрала», предупредив о закрытии всей границы, если сохранится поток мигрантов, просящих убежище в Финляндии.

В ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страна закроет все пункты пересечения на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря, после этого сроки закрытия продлевали.

В 2023 году Финляндия закрыла КПП «Ваалимаа» (с финской стороны) — «Торфяновска» (с российской), «Нуйямаа — Брусничное», «Иматра — Светогорск», «Ниирала — Вяртсиля».

Финляндия обвиняет Россию в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Москва отвергала обвинения, поскольку лишь соблюдает собственное законодательство, в рамках которого российская сторона не может препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право, а российские пограничники выполняют свои служебные инструкции.