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Казахстан третий год подряд объяснил отказ от парада Победы экономией

Минобороны Казахстана: парад на День Победы отменен из-за экономии средств
В 2024 году Казахстан снова не будет проводить военный парад в честь Дня Победы из-за экономии средств. По аналогичным причинам его не проводили в 2022–2023 годах, а в 2020–2021 годах парад отменяли из-за пандемии коронавируса
Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости
Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости

В 2024 году Казахстан снова не будет проводить военный парад в честь Дня защитника Отечества (в стране отмечается 7 мая) и Дня Победы из-за экономии бюджетных средств, сообщили в Минобороны, передает казахстанский портал Tengrinews.kz

«Приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — сообщили изданию в военном ведомстве страны.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В 2023 и 2022 годах Казахстан не проводил парад по аналогичным причинам.

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков в апреле 2022 года рассказывал, что один парад обходится стране более чем в 4 млрд тенге (828,8 млн руб. по текущему курсу). Он говорил, что для реализации мероприятия необходимо запрашивать бюджетные средства, которые будут направлены на горюче-смазочные материалы (ГСМ), командировочные расходы, питание личного состава.

«И мы посчитали, что в данной ситуации — мы только учения закончили — что было важнее — провести учения и проверку нашей боевой готовности или же заниматься парадом?» — объяснял глава военного ведомства Казахстана. Тогда министр все же не исключал проведение парада в последующие годы. Также он обещал выплаты ветеранам со стороны органов исполнительной власти.

В 2020 и 2021 годах парады откладывали из-за эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приезжал в 2020-м на военный парад в Москву, который в том году перенесли на 24 июня из-за пандемии.

Несмотря на отмену парада в городах Казахстана и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Военные страны поздравляли ветеранов по месту их жительства. В годы Великой отечественной войны более 1,3 млн казахстанцев сражались в рядах РККА.

Последний раз Казахстан проводил парад в честь Дня Победы в 2019 году, а последний военный парад в День защитника Отечества был в 2018 году. В этот день в 2019 году мероприятие не проводили, так как его заменили «проведением активной фазы стратегических командно-штабных учений».

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