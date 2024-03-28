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Политика ,  
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В Казахстане основным источником кибермошенников назвали Украину

Жандоса Суюнбай: звонки от мошенников поступают в основном с территории Украины
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Большинство мошенников, которые вымогают или выманивают обманным путем деньги у граждан Казахстана через интернет, действуют с территории Украины. Об этом сообщил главы центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Казахстана Жандоса Суюнбай.

Видеозапись брифинга с ним опубликовал телеканал Khabar.

По словам Суюнбая, власти республики сотрудничают с Киевом для выявления и задержания подозреваемых в мошенничестве.

«В том числе вот в прошлом году мы осуществляли совместные спецоперации с коллегами из Украины, где были задержаны целые преступные группы. В основном оттуда совершаются», — сказал Суюнбай на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

Запросы по эпизодам мошенничества Казахстан направляет и в другие страны, но они остаются без ответа из-за особенностей национального законодательства в том или ином государстве и отсутствия соглашений между сторонами, добавил Суюнбай.

По данным главы центра по борьбе с киберпреступностью, за два месяца интернет-мошенники обманули казахстанцев почти на ₸4 млрд (более $8,8 млн). За это время в стране зарегистрировали более 3 тыс. киберпреступлений, подчеркнул Суюнбай.

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Фото:Shutterstock

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В декабре 2022 года в департаменте криминальной полиции МВД Казахстана заявили об украинских мошенниках, которые звонили гражданам Казахстана. Преступники из города Днепр звонили казахстанцам, выдавая себя за сотрудников банка, и сообщали о подозрительных транзакциях с их счетов.

Казахстанские и украинские правоохранители провели совместную операцию, обыски прошли по 13 адресам. По словам Суюнбая, более 30 участников преступной группы тогда задержали.

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