В Казахстане основным источником кибермошенников назвали Украину
Большинство мошенников, которые вымогают или выманивают обманным путем деньги у граждан Казахстана через интернет, действуют с территории Украины. Об этом сообщил главы центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Казахстана Жандоса Суюнбай.
Видеозапись брифинга с ним опубликовал телеканал Khabar.
По словам Суюнбая, власти республики сотрудничают с Киевом для выявления и задержания подозреваемых в мошенничестве.
«В том числе вот в прошлом году мы осуществляли совместные спецоперации с коллегами из Украины, где были задержаны целые преступные группы. В основном оттуда совершаются», — сказал Суюнбай на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте Казахстана.
Запросы по эпизодам мошенничества Казахстан направляет и в другие страны, но они остаются без ответа из-за особенностей национального законодательства в том или ином государстве и отсутствия соглашений между сторонами, добавил Суюнбай.
По данным главы центра по борьбе с киберпреступностью, за два месяца интернет-мошенники обманули казахстанцев почти на ₸4 млрд (более $8,8 млн). За это время в стране зарегистрировали более 3 тыс. киберпреступлений, подчеркнул Суюнбай.
В декабре 2022 года в департаменте криминальной полиции МВД Казахстана заявили об украинских мошенниках, которые звонили гражданам Казахстана. Преступники из города Днепр звонили казахстанцам, выдавая себя за сотрудников банка, и сообщали о подозрительных транзакциях с их счетов.
Казахстанские и украинские правоохранители провели совместную операцию, обыски прошли по 13 адресам. По словам Суюнбая, более 30 участников преступной группы тогда задержали.
Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты
Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»
Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии
ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками
В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ
Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео
Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам