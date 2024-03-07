ФСБ сообщила о ликвидации террористов, планировавших напасть на синагогу
В Калужской области раскрыта ячейка запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», члены которой планировали нападение на синагогу в Москве, сообщили РБК в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, боевики вели подготовку к совершению нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия, при задержании они оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. На какую именно синагогу террористы планировали напасть, в спецслужбе не уточнили.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (подготовка теракта, максимальное наказание — до 20 лет тюрьмы).
«Преступники попали в поле зрения органов безопасности как лица, осуществлявшие сбор соответствующих сведений. <...> В ходе следственных действий по месту проживания радикалов в Калужской области обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», — добавили в спецслужбе.
Ранее 7 марта ФСБ сообщила о нейтрализации гражданина Белоруссии, который по заданию украинских спецслужб планировал взорвать административное здание в Олонце в Карелии. По версии ведомства, мужчина 1974 года рождения состоял в «Полку имени Кастуся Калиновского» (добровольческое формирование, возникшее после начала военной операции на Украине, признано экстремистским в Белоруссии) и был объявлен в международный розыск. Он собирал и передавал сведения об объектах транспортной инфраструктуры и органов власти, а также готовился к подрыву административного здания в Олонце.
При попытке задержания мужчина был ликвидирован. У него изъяли самодельное взрывное устройство, пистолет Макарова и боеприпасы к нему.
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