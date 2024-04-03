Эксперты рассказали, мог ли нанести удар в Елабуге легкомоторный самолет

Переделать легкомоторный самолет в дрон можно, поэтому не исключено, что такой участвовал в атаке беспилотников в Татарстане, рассказали РБК военные эксперты. Это мог быть Cessna. После удара в Елабуге пострадали 13 человек

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Переделать самолет в дрон-камикадзе возможно, рассказали опрошенные РБК эксперты, комментируя появившееся в сети видео после атаки беспилотников в Елабуге в Татарстане — на кадрах видно похожий на небольшой самолет объект. Они допустили, что это мог быть легкомоторный Cessna 172 или «Аэропракт А-22».

«Судя по имеющимся видео атаки, там похоже действительно использовались какие-то переоборудованные в дроны-камикадзе легкомоторные самолеты. Есть две основные версии — Cessna 172 и Аэропракт А-22. На мой взгляд, самолет на видео больше похож именно на А-22. Что касается возможностей по переоборудованию таких самолетов, то старые пилотируемые самолеты переделывали в дроны в качестве мишеней и так далее еще в 20 веке. Сейчас с этим никаких проблем быть не должно», — рассказал РБК старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов согласился, что в атаке мог участвовать Cessna 172, по словам эксперта, у машины есть преимущество — может лететь предельно низко. Прохватилов также отметил, что переоборудовать Cessna для данных целей возможно. «Там просто приспособить те комплексы дистанционного радиоуправления для того, чтобы они могли управлять этим самолетом. Вполне. Кроме того, чтобы летел просто по заложенной в бортовой компьютер программе. <...> Переоборудовать Cessna никаких проблем, были бы запчасти», — сказал он.

Эксперт исключил, что аппарат был запущен в России. В Минобороны Казахстана опровергали, что дроны вылетели с территории республики.

Утром 2 апреля власти Татарстана сообщили об атаке дронов в Елабуге и Нижнекамске. В первом городе взрывы были слышны с территории особой экономической зоны «Алабуга», пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа. Во втором была предпринята попытка атаковать нефтеперерабатывающий завод

По данным минздрава региона, в Елабуге пострадали 13 человек, двое из них несовершеннолетние.