Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до 13
Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана выросло до 13 человек, двое из них несовершеннолетние, сообщает Минздрав региона.
«По состоянию на 13:00 после взрыва в результате прилета БПЛА в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга» пострадали 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что восемь пострадавших остаются в больнице в состоянии легкой и средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Ранее было известно о 12 раненых.
Утром 2 апреля два беспилотника атаковали здание общежития в ОЭЗ «Алабуга». Еще один дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Технологический процесс предприятия не был нарушен, уточнили власти.
Это первая атака на Татарстан с начала военной операции на Украине.
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