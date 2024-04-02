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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до 13

Минздрав: до 13 выросло число пострадавших при атаке дрона в Татарстане
Сюжет
Военная операция на Украине

Число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до 13
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Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабужском районе Татарстана выросло до 13 человек, двое из них несовершеннолетние, сообщает Минздрав региона.

«По состоянию на 13:00 после взрыва в результате прилета БПЛА в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга» пострадали 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что восемь пострадавших остаются в больнице в состоянии легкой и средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Ранее было известно о 12 раненых.

Власти Татарстана сообщили об атаке беспилотников
Политика

Утром 2 апреля два беспилотника атаковали здание общежития в ОЭЗ «Алабуга». Еще один дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Технологический процесс предприятия не был нарушен, уточнили власти.

Это первая атака на Татарстан с начала военной операции на Украине.

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