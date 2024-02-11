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Жесткий критик Москвы стал лидером на президентских выборах в Финляндии

Экс-премьер Александр Стубб вернулся в политику из-за военных действий на Украине
Жесткий критик Москвы Александр Стубб лидирует на выборах президента Финляндии
По итогам второго тура на президентских выборах в Финляндии лидирует экс-премьер Александр Стубб. Он допускает транспортировку ядерного оружия через свою страну и обещает продолжить жесткий курс в отношении Москвы
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Antti Aimo-Koivisto / IMAGO / Global Look Press)

В Финляндии 11 февраля прошел второй тур президентских выборов, в который вышли экс-премьер Александр Стубб, кандидат от правящей правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml) и бывший глава МИД страны Пекка Хаависто, который баллотируется как независимый кандидат, будучи при этом членом партии «Зеленый союз». Более 900 избирательных участков по всей стране открылись в 9:00 по местному времени (10:00 мск).

После 21:00 мск появились первые результаты. По итогам обработки 84,9% бюллетеней Стубб получил 52,3%, Хаависто — 47,7%. Опросы исследовательской компании Taloustutkimus, опубликованные накануне решающей схватки, пророчили победу Стуббу — 54% против 46% у Хаависто. В первом туре президентских выборов, который состоялся 28 января, Стубб получил поддержку 27,2% голосов, обойдя Хаависто менее чем на 2%. «Конечно, приятно быть первым в первом туре, но завтра утром выборы начинаются снова», — сказал после этого Стубб журналистам.

При этом соцопросы обещали экс-премьеру больший отрыв в первом раунде. По данным Taloustutkimus, Стубба могли поддержать 27%, в то время как Хаависто — 23%. Третьим 28 января пришел лидер ультраправой Партии финнов, известной как «Истинные финны», спикер парламента Юсси Халла-ахо — он набрал 19% голосов.

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Фото:Chen Jing / XinHua / Global Look Press

По данным проведенного перед вторым туром опроса Университета Хельсинки, треть избирателей не стали бы голосовать за Хаависто, потому что он не скрывает свою гомосексуальную ориентацию, появляясь на публике с партнером Антонио Флоресом (в России «международное движение» ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено). Комментируя эти данные, 65-летний бывший министр иностранных дел отметил в интервью британской The Guardian, что обсуждение его ориентации активизировалось в медиапространстве в преддверии финала президентской кампании. Хаависто напомнил, что во время президентской гонки в 2012 году, в которой он тоже участвовал, это не вызывало таких бурных дискуссий. «То, что некоторые журналисты так активны в этой теме, вызывает вопросы», — отметил политик. Главный редактор финского портала Yle Юко Йокинен в ответ сказал, что эта тема поднимается обществом, так как «все еще есть финны с предрассудками».

Чем известен новый президент Финляндии

Победа на президентских выборах в Финляндии знаменует возвращение 55-летнего Стубба в большую политику, которую он покинул в 2017 году, пообещав никогда в нее не возвращаться. В интервью Politico он пояснял, что изменил решение после начала военных действий на Украине.

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Свою карьеру он начал в 1995 году, работая советником в МИД Финляндии, затем стал экспертом в представительстве Финляндии в ЕС. Поработав некоторое время советником президента Еврокомиссии (ЕК) Романо Проди, в 2003 году Стубб вернулся в представительство Финляндии в ЕС в качестве специального эксперта и участника межправительственных переговоров по европейской Конституции. В 2004 году он был избран в Европарламент от Национальной коалиционной партии.

В апреле 2008 года Стубб стал министром иностранных дел Финляндии (2008–2011), унаследовал от своего предшественника Илкки Канервы пост председателя ОБСЕ. На этой позиции он занимался урегулированием российско-грузинского конфликта 2008 года. Вместе с занимающим тогда пост главы МИД Франции Бернаром Кушнером и президентом Николя Саркози они выступили авторами мирного плана, и в августе Стубб обсуждал его в Москве с Сергеем Лавровым. Тогда Стубб, будучи сторонником присоединения Финляндии к НАТО, заявил в интервью «Российской газете», что, с его точки зрения, это произойдет не раньше 2011 года. Стубб осудил признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, назвав его противоречащим принципам ОБСЕ. При этом он высказался против введения санкций в отношении России, а в сентябре объявил о том, что доволен сотрудничеством Москвы с миссией ОБСЕ в Южной Осетии. Как отмечает Politico, Стубба хвалили как неутомимого и энергичного оратора на посту главы МИД Финляндии, тогда как критики утверждали, что порой его неформальный подход к делам граничит с несерьезностью.

В 2011 году Стубб получил портфель министра по делам ЕС и внешней торговли, а в 2014 году решил баллотироваться на пост председателя Национальной коалиционной партии и, соответственно, претендовать на кресло премьер-министра, обещая в случае своей победы активизировать работу по присоединению Финляндии к НАТО. Победив, Стубб возглавил кабинет; его премьерство продолжалось до 29 мая 2015 года, когда Национальная коалиционная партия потерпела поражение на парламентских выборах. Новым главой правительства стал Юха Сипиля, в кабинете которого Стубб занял пост министра финансов. Однако однопартийцы оказались не слишком довольны его деятельностью. На партийной конференции в июне 2016 года Стубба отстранили от должности главы партии. Его место занял Петтери Орпо, сейчас премьер-министр Финляндии, а Стуббу предложили пост министра внешней торговли и развития, но тот предпочел сконцентрироваться на работе в парламенте.

В 2017 году, объявив об уходе из политики, он начал работу в Европейском инвестиционном банке и Институте Европейского университета.

Как Александр Стубб видит отношения с Россией

В ходе нынешней президентской кампании все кандидаты предлагали свое видение того, как противостоять потенциальным угрозам со стороны России. После начала военных действий на Украине в Хельсинки оставили политику нейтралитета и баланса между Востоком и Западом. В 2023 году Финляндия присоединилась к НАТО и приняла решение о размещении американского контингента. Недавно финские власти в очередной раз продлили закрытие границы с Россией — до 14 апреля.

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Политика
Фото:Jussi Nukari / IMAGO / Global Look Press

Даже уходящий президент Саули Ниинистё, который всегда считался сторонником добрососедских отношений с Россией, в своей прощальной речи 7 февраля заявил, что боевые действия на Украине «заставили Европу проснуться и укрепили трансатлантические связи».

Президент Финляндии, в отличие от своих коллег в большинстве европейских стран, обладает реальной властью в части формирования внешней политики и национальной политики безопасности. Он представляет страну на встречах НАТО и выступает в качестве верховного главнокомандующего. В период президентства Саули Ниинистё сформировалось следующее распределение сфер ответственности между ним и кабинетом: премьер-министр фокусируется на отношениях с ЕС, а президент — с такими государствами, как США, Россия и Китай.

Стубб — сторонник сохранения жесткого курса в отношении Москвы. В интервью Reuters он заявил, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт на Украине. Хаависто высказывался более осторожно: он сказал, что будет придерживаться действующего законодательства, которое запрещает размещение ядерного оружия на территории Финляндии, Стубб допускает его транспортировку через республику. «Не думаю, что на нашу территорию ввезут или даже захотят у нас разместить ядерное оружие на постоянной основе. Однако ни в коем случае не следует ограничивать транспортировку ядерного оружия по нашей территории в случае возникновения сложной ситуации», — заявил Стубб в интервью MTV Uutiset. Он подчеркнул, что у президента нет полномочий принимать решения в области атомной энергетики, однако он надеется на «гибкий» подход в этом вопросе.

Американское ядерное оружие находится в Европе с середины 1950-х годов: в 1954-м США разместили его в Великобритании, а затем — в Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. В начале 2000-х США вывели из Европы часть своих арсеналов: в 2001 году — из Греции, в 2005-м — с авиабазы Рамштайн в Германии, в 2008-м — из Великобритании.

Каким ядерным оружием обладают западные страны
Политика
Фото:MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Global Look Press

При этом ранее Стубб усомнился, что Россия может «проверить границы НАТО на прочность». Он убежден, что Москва «уже проиграла», потому что Украина станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО.

В Москве вступление Финляндии в НАТО называли посягательством на интересы России. Президент России Владимир Путин заявил, что у двух стран нет никаких споров и проблем, но они появятся в связи с присоединением соседней страны к альянсу. Победу России в конфликте на Украине президент называл неизбежной.

В недавнем интервью для CNN Стубб заявил, что чувствовал «потенциальную экзистенциальную угрозу, исходящую от России». Он отметил, что сейчас военные действия на Украине зашли в тупик и потому надо активизировать поддержку Киева с помощью финансов, оружия и главное — боеприпасов.

К началу 2024 года Финляндия оказала Украине помощь в размере €1,6 млрд. По данным Кильского института, €1,4 млрд из них пришлись на вооружения. 9 февраля Министерство обороны страны анонсировало новый транш военной помощи Украине на сумму в размере около €190 млн.

Стубб также считает, что альянс должен посылать более четкие сигналы Киеву по вопросу присоединения к НАТО, и допускает передачу замороженных активов России на цели восстановления Украины, предлагая подключить Европейский инвестиционный банк к этому процессу.

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Финляндия президентские выборы НАТО Александр Стубб
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