Жесткий критик Москвы стал лидером на президентских выборах в Финляндии

По итогам второго тура на президентских выборах в Финляндии лидирует экс-премьер Александр Стубб. Он допускает транспортировку ядерного оружия через свою страну и обещает продолжить жесткий курс в отношении Москвы

Александр Стубб (Фото: Antti Aimo-Koivisto / IMAGO / Global Look Press)

В Финляндии 11 февраля прошел второй тур президентских выборов, в который вышли экс-премьер Александр Стубб, кандидат от правящей правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml) и бывший глава МИД страны Пекка Хаависто, который баллотируется как независимый кандидат, будучи при этом членом партии «Зеленый союз». Более 900 избирательных участков по всей стране открылись в 9:00 по местному времени (10:00 мск).

После 21:00 мск появились первые результаты. По итогам обработки 84,9% бюллетеней Стубб получил 52,3%, Хаависто — 47,7%. Опросы исследовательской компании Taloustutkimus, опубликованные накануне решающей схватки, пророчили победу Стуббу — 54% против 46% у Хаависто. В первом туре президентских выборов, который состоялся 28 января, Стубб получил поддержку 27,2% голосов, обойдя Хаависто менее чем на 2%. «Конечно, приятно быть первым в первом туре, но завтра утром выборы начинаются снова», — сказал после этого Стубб журналистам.

При этом соцопросы обещали экс-премьеру больший отрыв в первом раунде. По данным Taloustutkimus, Стубба могли поддержать 27%, в то время как Хаависто — 23%. Третьим 28 января пришел лидер ультраправой Партии финнов, известной как «Истинные финны», спикер парламента Юсси Халла-ахо — он набрал 19% голосов.

По данным проведенного перед вторым туром опроса Университета Хельсинки, треть избирателей не стали бы голосовать за Хаависто, потому что он не скрывает свою гомосексуальную ориентацию, появляясь на публике с партнером Антонио Флоресом (в России «международное движение» ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено). Комментируя эти данные, 65-летний бывший министр иностранных дел отметил в интервью британской The Guardian, что обсуждение его ориентации активизировалось в медиапространстве в преддверии финала президентской кампании. Хаависто напомнил, что во время президентской гонки в 2012 году, в которой он тоже участвовал, это не вызывало таких бурных дискуссий. «То, что некоторые журналисты так активны в этой теме, вызывает вопросы», — отметил политик. Главный редактор финского портала Yle Юко Йокинен в ответ сказал, что эта тема поднимается обществом, так как «все еще есть финны с предрассудками».

Чем известен новый президент Финляндии

Победа на президентских выборах в Финляндии знаменует возвращение 55-летнего Стубба в большую политику, которую он покинул в 2017 году, пообещав никогда в нее не возвращаться. В интервью Politico он пояснял, что изменил решение после начала военных действий на Украине.

Свою карьеру он начал в 1995 году, работая советником в МИД Финляндии, затем стал экспертом в представительстве Финляндии в ЕС. Поработав некоторое время советником президента Еврокомиссии (ЕК) Романо Проди, в 2003 году Стубб вернулся в представительство Финляндии в ЕС в качестве специального эксперта и участника межправительственных переговоров по европейской Конституции. В 2004 году он был избран в Европарламент от Национальной коалиционной партии.

В апреле 2008 года Стубб стал министром иностранных дел Финляндии (2008–2011), унаследовал от своего предшественника Илкки Канервы пост председателя ОБСЕ. На этой позиции он занимался урегулированием российско-грузинского конфликта 2008 года. Вместе с занимающим тогда пост главы МИД Франции Бернаром Кушнером и президентом Николя Саркози они выступили авторами мирного плана, и в августе Стубб обсуждал его в Москве с Сергеем Лавровым. Тогда Стубб, будучи сторонником присоединения Финляндии к НАТО, заявил в интервью «Российской газете», что, с его точки зрения, это произойдет не раньше 2011 года. Стубб осудил признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, назвав его противоречащим принципам ОБСЕ. При этом он высказался против введения санкций в отношении России, а в сентябре объявил о том, что доволен сотрудничеством Москвы с миссией ОБСЕ в Южной Осетии. Как отмечает Politico, Стубба хвалили как неутомимого и энергичного оратора на посту главы МИД Финляндии, тогда как критики утверждали, что порой его неформальный подход к делам граничит с несерьезностью.

В 2011 году Стубб получил портфель министра по делам ЕС и внешней торговли, а в 2014 году решил баллотироваться на пост председателя Национальной коалиционной партии и, соответственно, претендовать на кресло премьер-министра, обещая в случае своей победы активизировать работу по присоединению Финляндии к НАТО. Победив, Стубб возглавил кабинет; его премьерство продолжалось до 29 мая 2015 года, когда Национальная коалиционная партия потерпела поражение на парламентских выборах. Новым главой правительства стал Юха Сипиля, в кабинете которого Стубб занял пост министра финансов. Однако однопартийцы оказались не слишком довольны его деятельностью. На партийной конференции в июне 2016 года Стубба отстранили от должности главы партии. Его место занял Петтери Орпо, сейчас премьер-министр Финляндии, а Стуббу предложили пост министра внешней торговли и развития, но тот предпочел сконцентрироваться на работе в парламенте.

В 2017 году, объявив об уходе из политики, он начал работу в Европейском инвестиционном банке и Институте Европейского университета.

Как Александр Стубб видит отношения с Россией

В ходе нынешней президентской кампании все кандидаты предлагали свое видение того, как противостоять потенциальным угрозам со стороны России. После начала военных действий на Украине в Хельсинки оставили политику нейтралитета и баланса между Востоком и Западом. В 2023 году Финляндия присоединилась к НАТО и приняла решение о размещении американского контингента. Недавно финские власти в очередной раз продлили закрытие границы с Россией — до 14 апреля.

Даже уходящий президент Саули Ниинистё, который всегда считался сторонником добрососедских отношений с Россией, в своей прощальной речи 7 февраля заявил, что боевые действия на Украине «заставили Европу проснуться и укрепили трансатлантические связи».

Президент Финляндии, в отличие от своих коллег в большинстве европейских стран, обладает реальной властью в части формирования внешней политики и национальной политики безопасности. Он представляет страну на встречах НАТО и выступает в качестве верховного главнокомандующего. В период президентства Саули Ниинистё сформировалось следующее распределение сфер ответственности между ним и кабинетом: премьер-министр фокусируется на отношениях с ЕС, а президент — с такими государствами, как США, Россия и Китай.

Стубб — сторонник сохранения жесткого курса в отношении Москвы. В интервью Reuters он заявил, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт на Украине. Хаависто высказывался более осторожно: он сказал, что будет придерживаться действующего законодательства, которое запрещает размещение ядерного оружия на территории Финляндии, Стубб допускает его транспортировку через республику. «Не думаю, что на нашу территорию ввезут или даже захотят у нас разместить ядерное оружие на постоянной основе. Однако ни в коем случае не следует ограничивать транспортировку ядерного оружия по нашей территории в случае возникновения сложной ситуации», — заявил Стубб в интервью MTV Uutiset. Он подчеркнул, что у президента нет полномочий принимать решения в области атомной энергетики, однако он надеется на «гибкий» подход в этом вопросе.

Американское ядерное оружие находится в Европе с середины 1950-х годов: в 1954-м США разместили его в Великобритании, а затем — в Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. В начале 2000-х США вывели из Европы часть своих арсеналов: в 2001 году — из Греции, в 2005-м — с авиабазы Рамштайн в Германии, в 2008-м — из Великобритании.

При этом ранее Стубб усомнился, что Россия может «проверить границы НАТО на прочность». Он убежден, что Москва «уже проиграла», потому что Украина станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО.

В Москве вступление Финляндии в НАТО называли посягательством на интересы России. Президент России Владимир Путин заявил, что у двух стран нет никаких споров и проблем, но они появятся в связи с присоединением соседней страны к альянсу. Победу России в конфликте на Украине президент называл неизбежной.

В недавнем интервью для CNN Стубб заявил, что чувствовал «потенциальную экзистенциальную угрозу, исходящую от России». Он отметил, что сейчас военные действия на Украине зашли в тупик и потому надо активизировать поддержку Киева с помощью финансов, оружия и главное — боеприпасов.

К началу 2024 года Финляндия оказала Украине помощь в размере €1,6 млрд. По данным Кильского института, €1,4 млрд из них пришлись на вооружения. 9 февраля Министерство обороны страны анонсировало новый транш военной помощи Украине на сумму в размере около €190 млн.

Стубб также считает, что альянс должен посылать более четкие сигналы Киеву по вопросу присоединения к НАТО, и допускает передачу замороженных активов России на цели восстановления Украины, предлагая подключить Европейский инвестиционный банк к этому процессу.