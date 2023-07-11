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Как расширялось НАТО. Карта
Появилась карта НАТО накануне саммита альянса в Литве
На саммите НАТО в Литве планируется обсудить вопрос о вступлении двух стран в альянс — Швеции и Украины. Накануне, 10 июля, секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджем Тайип Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны протокол о ратификации о присоединении Швеции к НАТО. Также Столтенберг пообещал, что на саммите НАТО будет послан «сильный сигнал» Украине.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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