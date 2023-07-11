Как расширялось НАТО. Карта

На саммите НАТО в Литве планируется обсудить вопрос о вступлении двух стран в альянс — Швеции и Украины. Накануне, 10 июля, секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджем Тайип Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны протокол о ратификации о присоединении Швеции к НАТО. Также Столтенберг пообещал, что на саммите НАТО будет послан «сильный сигнал» Украине.