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В ООН отреагировали на гибель Татарского при взрыве в Петербурге

ООН выразила обеспокоенность в связи со взрывом в Петербурге и гибелью Татарского
Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ожидает большей информации о произошедшем в Петербурге. Его слова раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Организация объединенных наций выражает обеспокоенность в связи со взрывом в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), и ожидает результатов расследования, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с этим взрывом в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер и много людей получили ранения. Насколько я понимаю, расследование продолжается. Мы ожидаем больше данных», — сказал он.

На реплику журналиста о том, что Кремль назвал произошедшее терактом, Дюжаррик ответил, что он не располагает «большей информацией».

Заявление представителя ООН раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова и назвала сотрудников офиса генсека «ждунами». «Обеспокоены? Ждут большей информации? В офисе генсека не осталось профессионалов, что ли?» — написала она в своем телеграм-канале.

Взрыв в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, произошел вечером 2 апреля. Он погиб, пострадали, по последним данным, 33 человека.

Взрыв прогремел после того, как девушка, назвавшаяся Анастасией, вручила Татарскому статуэтку, рассказывали РБК очевидцы произошедшего.

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СК изначально возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), но потом переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК (теракт).

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины при содействии «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).

Подозреваемой по делу проходит Дарья Трепова. Ее задержали 3 апреля и этапировали в Москву, где суд должен избрать ей меру пресечения. НАК назвал Трепову сторонницей ФБК.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владлен Татарский взрыв теракт ООН Мария Захарова
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