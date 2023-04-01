Армения ответила на опасения России из-за присоединения к договору о МУС

Конституционность присоединения к Римскому статуту в Армении признали спустя неделю после того, как МУС выдал ордер на арест Путина. Ереван настаивает, что хочет признать юрисдикцию суда из-за «агрессии» Азербайджана

Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)

Армения прислушалась к опасениям России из-за планов Еревана ратифицировать Римский статут (договор о Международном уголовном суде, МУС) и способна действовать, не нанося ущерб стратегическим отношениям двух стран, заявил в интервью «Арменпресс» вице-спикер национального собрания республики Акоп Аршакян.

Он напомнил, что правительство Армении одобрило законопроект о ратификации Римского статута еще в декабре, а в январе обратилось за получением отзыва в Конституционный суд. Планы признать юрисдикцию МУС связаны со стремлением Еревана привлечь к ответственности Азербайджан за «агрессию» в отношении Армении, о чем еще в прошлом году говорил глава Минюста Григор Минасян, указал Аршакян.

С начала января у Конституционного суда был трехмесячный срок, чтобы вынести вердикт о том, соответствуют ли обязательства в рамках Римского статута Основному закону. При этом Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина 17 марта, а Конституционный суд опубликовал отзыв по поводу Римского статута 24 марта, сообщил он.

«Я имею в виду: решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте», — сказал Аршакян.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». МУС утверждает, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В Кремле и МИД России решение Международного уголовного суда сочли ничтожным, подчеркнув, что Москва не признает его юрисдикцию. Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его, а в 2016 году отозвала подпись. Не признают юрисдикцию МУС, помимо России, и другие крупные страны — США и Китай.

Через неделю после выдачи ордеров признание юрисдикции Международного уголовного суда, причем задним числом — с 12 мая 2021 года, признал законным Конституционный суд Армении. Ретроактивное присоединение к МУС нужно для привлечения к ответственности Азербайджана за его действия во время вооруженного конфликта между двумя странами, указывали в правительстве Армении.

Планы Армении признать юрисдикцию Международного уголовного суда Россия считает неприемлемыми, писали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в МИДе. Их собеседник в ведомстве указывал, что Ереван предупредили «о крайне негативных» последствиях такого решения.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вопрос о ратификации Арменией Римского статута обсуждается между Москвой и Ереваном. «Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе», — отметила она.